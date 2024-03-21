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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Mar 2024 - 14:01- Ekonomi G:

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.

Ekonomistler politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılması tahmin ediyordu.

Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit bırakmıştı.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

" Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşullar sıkılaştırılmış, para politikası aktarımı desteklenmiştir. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi

# Merkez Bankası, Türkiye, faiz, para, hafta, hizmet

21 Mar 2024 - 14:01 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Yorgun 41 - Bankalar bu faiz oranını sadece 1 ay veriyor ikinci ay yüzde 35 e düşürüyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 15:13
03

Ben Ekonomistim - Geçen gün yazdım tekrar yazıyorum .Faiz artışları devam ediyor.Döviz bürosu kuyruğunda bekleyenler yanlış yapıyorsunuz .Faizler yüzde 50 seviyesine çıktı.1 yılda dolar yüzde 50 den fazla artmalı ki siz para kazanın.Bu yıl dövizde yüzde 50 üzeri artış uygulanan bu ekonomi politikasıyla imkansız ! Tl mevduat çok cazip konuma geldi.döviz kuyruğu yerine faize yatırın paranızı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 14:52
02

Vatandaş Emekli - Her şey o kadar düzgün gidiyorki faiz yarış halinde piyasa zamlar ona keza ,ne hikmetse enflasyon gerilemede.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 21 Mart 14:23
01

Necati - Hiç de sürpriz değil,bu bile (5 puan) yetersiz,resmisi 68 gayriresmisi 98 olan enflasyonun altında....Bankalar ₺ mevduat bulmakta zorlanıyor,merkez de ucuz fonlamaya devam.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 21 Mart 14:11
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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