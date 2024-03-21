Derince’de teşkilatlar tek yürek

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkanı İbrahim Şirin, ilçeyi adeta karış karış gezerek seçim çalışmalarını sürdürürken AK Parti ve Cumhur İtitfakı teşkilatları da tek yürek olmuş durumda. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı programlar kapsamında AK Parti teşkilatlarının konuğu önceki dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan oldu.
TEŞKİLATTA BULUŞTULAR
Bakan Ahmet Arslan ve Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkanı İbrahim Şirin’in katılımıyla AK Parti Derince İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen teşkilat buluşmasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyesi adayları ve teşkilat yöneticileri hazır bulundu.
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Programlara iştiraklerinden dolayı Bakan Arslan’a teşekkür eden İbrahim Şirin, “Kıymetli Bakanımızla hem yerel seçim sürecine dair çalışmalarımızı hem de gündemdeki konuların üzerine istişarelerde bulunduk. İlçemize teşrif ederek bizleri onurlandıran kıymetli Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, yolumuzu da açık eylesin” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.