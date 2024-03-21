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21 Mar 2024 - 14:03- Ekonomi G:

Perşembe Pazarında sarıkanat bolluğu

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İzmit’te Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’nda sarı kanat bolluğu yaşandı. Sarıkanat kilosu 70 liradan satıldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Perşembe Pazarında sarıkanat bolluğu mask
Perşembe Pazarında sarıkanat bolluğu
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Perşembe Pazarı’nda bu hafta en uygun balık kilosu 50 lira ile mezgit oldu. İstavrit 70, hamsi 100 liradan, palamut ise tanesi 80 liradan satıldı. Bu hafta tezgâhlarda sarıkanat bolluğu dikkat çekerken kilosu 70 TL’den satıldı. Pazarda istavrit 70, uskumru 100, levrek 250, çupra 250, mezgit 50 ve somon 250 TL’den satıldı. Balıkta çeşit azalırken av yasağının başlaması beklenen 15 Nisan’a kadar her geçen hafta çeşitliliğin biraz daha azalması bekleniyor.

                              

Perşembe Pazarında sarıkanat bolluğu

BALIK ADI

FİYATI(TL)

Hamsi

100

İstavrit

70

Palamut

80

Uskumru

100

Levrek

250

Çupra

250

Mezgit

50

Sarıkanat

70

Somon

250

 

# HER, hafta

21 Mar 2024 - 14:03 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ru Muz Mu ? - Benim bildiğim sarı kanat çinekopun büyüğü, lüferin küçüğüdür.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Mart 15:15

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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