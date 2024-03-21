Perşembe Pazarında sarıkanat bolluğu

Perşembe Pazarı’nda bu hafta en uygun balık kilosu 50 lira ile mezgit oldu. İstavrit 70, hamsi 100 liradan, palamut ise tanesi 80 liradan satıldı. Bu hafta tezgâhlarda sarıkanat bolluğu dikkat çekerken kilosu 70 TL’den satıldı. Pazarda istavrit 70, uskumru 100, levrek 250, çupra 250, mezgit 50 ve somon 250 TL’den satıldı. Balıkta çeşit azalırken av yasağının başlaması beklenen 15 Nisan’a kadar her geçen hafta çeşitliliğin biraz daha azalması bekleniyor.

BALIK ADI FİYATI(TL) Hamsi 100 İstavrit 70 Palamut 80 Uskumru 100 Levrek 250 Çupra 250 Mezgit 50 Sarıkanat 70 Somon 250