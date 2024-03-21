Perşembe Pazarında sarıkanat bolluğu

Perşembe Pazarı’nda bu hafta en uygun balık kilosu 50 lira ile mezgit oldu. İstavrit 70, hamsi 100 liradan, palamut ise tanesi 80 liradan satıldı. Bu hafta tezgâhlarda sarıkanat bolluğu dikkat çekerken kilosu 70 TL’den satıldı. Pazarda istavrit 70, uskumru 100, levrek 250, çupra 250, mezgit 50 ve somon 250 TL’den satıldı. Balıkta çeşit azalırken av yasağının başlaması beklenen 15 Nisan’a kadar her geçen hafta çeşitliliğin biraz daha azalması bekleniyor.
BALIK ADI
FİYATI(TL)
Hamsi
100
İstavrit
70
Palamut
80
Uskumru
100
Levrek
250
Çupra
250
Mezgit
50
Sarıkanat
70
Somon
250
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ru Muz Mu ? - Benim bildiğim sarı kanat çinekopun büyüğü, lüferin küçüğüdür.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.