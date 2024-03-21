Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: 8-12 bin lira promosyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde konuşuyor. Mitingde alana yakın bir noktadaki otelden açılan pankart dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için kullandığı "Son seçimim" açıklamasının ardından Kayseri mitinginde destek pankartı açıldı. “Bu bir final olamaz, hayaller yarım kalamaz” sözlerinin yer aldığı metinle Erdoğan’ın 2028’de tekrar aday olması için çağrı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kayseri, 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mayıs seçimlerinde ülkemizde fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya milleti ötekileştirmeye çalışan bir zihniyetin pususa beklediğini gösterdi.

Bugünkü toplantıda karşımda 75 bin kişi var. Yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var. Bu 9 günde Kayseri'de ana kademe durmak yok. Kadın kolları durmak yok. Gençler durmak yok. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart akşamı bize balkon konuşmamızda gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülke ve milletçe biz çalıştıkça Rabbimiz'de bereketini verdi. 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kar daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkartmaktır. Bunu yapacak birikime, dirayete ve azme sahibiz. Hep birlikte biraz daha çok çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor.

Hayat dikensiz bir gül bahçesi değildir. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ

Bu arada en büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum.

MUHALEFETE TEPKİ

CHP'li yöneticiler tarafından sürekli ayrımcılığa ırkçılığa maruz kalmayı sindiremiyorlar. Belediyelerini yönettikleri şehirleri bekleyen en büyük riskin deprem olmasına rağmen ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi