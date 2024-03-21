Recep Durul’dan iki toplantı birden

ÖZGÜVEN AŞILIYOR
Yeşil siyahlılarda kongreye kadar başkanlık görevine getirilen Recep Durul iki gün üst üste oyuncu grubuyla bir araya geldi. Vekil Başkan Recep Durul futbolculara yeni bir sayfa açtıklarını, kalan haftalarda sürecin iyileşmesi için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi. Oyuncu grubuna olan güvenini dile getiren Recep Durul camiadaki huzur ve güven ortamının yeniden sağlanması için birlik içinde olmaları gerektiğini de vurguladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.