Recep Durul’dan iki toplantı birden

ÖZGÜVEN AŞILIYOR



Yeşil siyahlılarda kongreye kadar başkanlık görevine getirilen Recep Durul iki gün üst üste oyuncu grubuyla bir araya geldi. Vekil Başkan Recep Durul futbolculara yeni bir sayfa açtıklarını, kalan haftalarda sürecin iyileşmesi için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi. Oyuncu grubuna olan güvenini dile getiren Recep Durul camiadaki huzur ve güven ortamının yeniden sağlanması için birlik içinde olmaları gerektiğini de vurguladı.