WhatsApp'a yeni özellik: 1 dakikaya çıkacak

Instagram hikayelerden ilham alan WhatsApp, kullanıcıların durum güncellemelerinde daha uzun videolar paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.
1 DAKİKAYA ÇIKACAK
Platform üzerinde 30 saniye süre sınırı bulunan video durum paylaşımlarının 1 dakikaya çıkarılması planlanıyor.
Instagram, hikaye işlevinde paylaşılan videolar için süre sınırını 15 saniyeden tam bir dakikaya çıkarmıştı ve şimdi WhatsApp da aynı desteği alıyor.
Bu özelllikle birlikte kullanıcılar WhatsApp durumlarında daha uzun video paylaşımları yapabilecek.
HENÜZ BETA AŞAMASINDA
Bu özellik için henüz beta testleri devam ederken, WhatsApp'ın güncellemeyi herkese yayınlamadan önce geri bildirim toplamak ve aksaklıkları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.