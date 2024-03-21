WhatsApp'a yeni özellik: 1 dakikaya çıkacak

Instagram hikayelerden ilham alan WhatsApp, kullanıcıların durum güncellemelerinde daha uzun videolar paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

1 DAKİKAYA ÇIKACAK

Platform üzerinde 30 saniye süre sınırı bulunan video durum paylaşımlarının 1 dakikaya çıkarılması planlanıyor.

Instagram, hikaye işlevinde paylaşılan videolar için süre sınırını 15 saniyeden tam bir dakikaya çıkarmıştı ve şimdi WhatsApp da aynı desteği alıyor.

Bu özelllikle birlikte kullanıcılar WhatsApp durumlarında daha uzun video paylaşımları yapabilecek.

HENÜZ BETA AŞAMASINDA

Bu özellik için henüz beta testleri devam ederken, WhatsApp'ın güncellemeyi herkese yayınlamadan önce geri bildirim toplamak ve aksaklıkları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.