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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Mar 2024 - 14:17- Asayiş G:

23 yaşında yaşamına son verdi

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Körfez’de, inşaat işçisi 23 yaşındaki Ramazan Avrinç evde kendini iple doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

23 yaşında yaşamına son verdi mask
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Olay Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Avrinç evde kimsenin olmadığı sırada kendini iple doğal gaz borusuna astı. Eve gelen yakınları Ramazan Avrinç’i ipten indirerek durumu 112 Acile bildirdi. Sağlık ekibi Ramazan Avrinç’in öldüğünü belirledi. Bölgede bulunan bir toplu konut projesinde işçi olarak çalışan Ramazan Avrinç’in genç yaşta yaşamına son vermesi üzüntü yarattı.

Ramazan Avrinç’in cenazesi bugün Yavuz Sultan Selim Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Körfez, Ramazan

21 Mar 2024 - 14:17 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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