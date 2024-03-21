Ekonomistler sürpriz faiz kararını yorumladı

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini süpriz şekilde 500 baz puan artışla yüzde 50'ye yükseltmesi sonrası ekonomistlerden ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.

Piyasadaki genel beklenti, seçim öncesi faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran 2023 ile Ocak 2024 arasındaki dönemde TCMB politika faizini 3 bin 650 baz puan yükseltti. Ocak ayında politika faizinin yüzde 45'e çıkmasıyla birlikte ise banka yeterli sıkılığa ulaştığını söyledi ve şubat ayında faizi sabit tuttu.

Ekonomist Uğur Gürses X'ten yaptığı paylaşımında TCMB'nin faiz kararını paylaşarak "İtibar kazandırıcı; hem TL'ye hem de Bankaya...Hem %50'ye hem de gecelik borçlanma faizini 53'e çekmiş oldu...'Seçimden önce yapamaz' algısını kırdı..." ifadelerine yer verdi.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise Merkez'in faiz artırımı kararına ilişkin "Bravo. Sonunda doğru bir hareket" ifadelerine yer verirken kararın geç alındığına değindi.

Şatıroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle tebrik ederim. Geçen ay yapsaydınız belki rezerviniz bu kadar erimezdi. Neyse, geç olsun ama olsun. Umarım yeterli olur. Rezervdeki erimeyi durdurur. Epey geç kalındı çünkü. Bu faiz Ocak ayında 50 olmalıydı."

'ENFLASYONUN DİKİŞ TUTMADIĞI İTİRAF EDİLDİ'

İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise TCMB'nin faiz artırımını 'enflasyonun dikiş tutmadığının itirafı' olarak yorumladı.

Kozanoğlu, X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Politika faizi %50’ye çıkarıldı! Bant uygulamasıyla Nisan PPK’sına kadar 300 puan daha artırma yetkisi alındı. Enflasyonun dikiş tutmadığı itiraf edildi. Ek sıkılaştırmadan söz edildi.

Çünkü rezervler dibe vurdu. Bu politika durgunluğun daha erken ve keskin yaşanmasını getirir!"

'KEŞKE DAHA ÖNCE YAPSAYDI...'

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay ise Merkez'in kararının aklıselim olduğunu söylerken kararın daha erken alınması gerektiğini belirtti.

Özatay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aklıselim hakim oldu. Merkez Bankası politika faizini 5 puan artırdı: %50. Keşke daha önce yapsaydı... Umarım uygulanmakta olan programın eksikliklerini giderici adımlar da atılır. "TCMB, BBDK ve TÜİK" bağımsızlığı, kamunun düşünce kurumu niteliğinde DPT, adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemi..."

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara ise faiz kararını paylaşarak "Merkez Bankası yapılması gerekeni yapmıştır. Kararı alanları tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi