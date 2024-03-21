Söğüt: “STK’larımızın görüşleri bizim için değerli”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, STK ziyaretleri kapsamında Emekliler Derneği’ni ve Pazarcılar Odası’nı ziyaret etti, “Sizlerin görüşleri bizler için değerli” dedi. Başkan Söğüt ve beraberindeki heyet ilk olarak Körfez Türkiye Emekliler Derneği Körfez Başkanı Merdan Derviş Ilgaz’ı ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonrasında Başkan Söğüt, Körfez Pazarcılar Odası’na geçti.
KÖRFEZ PAZARCILAR ODASINI ZİYARET ETTİ
Körfez Pazarcılar Odası Başkanı Kerem Yavuz ve üyeler tarafından karşılanan Başkan Söğüt’e ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan Söğüt, “STK’larımız ve odalarımızla uyum içinde çalışıyoruz ve ortak paydamız olan Körfez için çalışmaya da devam edeceğiz. Körfezimize yakışır adımlar atarak Körfez’ e değer projeler üreteceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.