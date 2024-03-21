Başkan Aygün STK’ları konuk ediyor

2019-2024 yılları arasında ilçeye birbirinden değerli projeler kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e dernekler tarafından teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilk olarak Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik ve Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öge Başkan Aygün’ü ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Kocaeli Sessizler Derneği Başkanı Yunus Bayraktar, Derince Sağırlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Engin Kaya, Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Dilber Özcan ve beraberindeki heyet Başkan Aygün’e bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.