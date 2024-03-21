Başkan Aygün’den Kaymakam Demirelli’ye ziyaret

Eser ve gönül belediyeciliği anlayışıyla Derince’ye birbirinden değerli projeler kazandıran Başkan Aygün, kent protokolü ile istişarelerini sürdürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kapsamda son olarak Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ile bir araya geldi. İlçe genelinde yapılan çalışmalar ve genel gündemin değerlendirildi ziyarette Kaymakam Demirelli, Başkan Aygün’e nezaket ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: Bülten