Başkan Aygün’den Kaymakam Demirelli’ye ziyaret

Eser ve gönül belediyeciliği anlayışıyla Derince’ye birbirinden değerli projeler kazandıran Başkan Aygün, kent protokolü ile istişarelerini sürdürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kapsamda son olarak Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ile bir araya geldi. İlçe genelinde yapılan çalışmalar ve genel gündemin değerlendirildi ziyarette Kaymakam Demirelli, Başkan Aygün’e nezaket ziyareti için teşekkür etti.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.