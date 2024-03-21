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Başkan Söğüt’e amatör spor kulüplerinden tam destek

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Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, ilçedeki amatör spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan KASKF Başkanı Murat Aydın da, “İçimizden biri olan Şener Başkan’ın ikinci döneme devam etmesi için desteğimizle yanındayız” dedi

Başkan Söğüt’e amatör spor kulüplerinden tam destek mask
Başkan Söğüt’e amatör spor kulüplerinden tam destek
Başkan Söğüt’e amatör spor kulüplerinden tam destek
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Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, ilçedeki amatör spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Şener Söğüt dışında buluşmaya; AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Derneği Başkanı Tarık Gürgen ve kulüp yöneticileri katıldı.

Başkan Söğüt’e amatör spor kulüplerinden tam destek

 

KULÜP YÖNETİCİLERİ KATILDI

Toplantıda ilk olarak konuşan Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Derneği Başkanı Tarık Gürgen, “Başkanımız bugüne kadar hep yanımızda oldu. Destekleri bize gerçekten güç katıyor. Bundan sonra da hep beraber birlik beraberlik içerisinde Körfez gençliğine güzel hizmetler edeceğimize inanıyorum” dedi. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

 

BAŞKANIMIZ CİDDİ DESTEKLER SUNUYOR

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın da Şener Söğüt’ün her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Körfez’de bir program olunca hemen hemen hepsine katılıyorum. Çünkü Şener Başkanımız gerçekten bizlerin her zaman yanında. 12 İlçeyi gören biri olarak Körfez’in amatör spor kulüplerine verdiği destek gerçekten önemli.

Başkan Söğüt’e amatör spor kulüplerinden tam destek

 

MURAT AYDIN’DAN DESTEK

Bu yüzden istikrarın da devam etmesi, açısından spora yakın, içerisinde olan Şener Başkanımızın ikinci döneme devam etmesi gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt de verilen destekler dolayısıyla oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, “Tüm kulüplerimizin katıldığı programda olmak gerçekten çok güzel. Federasyon Başkanımıza ayrıca özel teşekkür ediyorum. Güzel bir destek açıklaması yaptı, teşekkür ediyorum” dedi.

 

DESTEĞİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

“Sizlerden aldığımız güçle kulüplerimize destek oluyoruz” diyen Başkan Söğüt, “Kulüplerimizin her zaman yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Tesis altyapımızı yenilerken, yeni spor alanlarını da ilçemize kazandıracağız. 5 bine yakın sporcu akademimizde eğitim alıyor. Kulüplerimiz de bu noktada önemli bir görev üstleniyor. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.

 

HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz malzeme desteği, bizler de nakit ve ulaşım desteği sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem de bu desteklerimizi devam ettireceğiz. İmkanlarımız ölçüsünde de bunları arttıracağız. Körfez Belediyesi, önümüzdeki dönemde de herkesin belediyesi olacak, Şener Söğüt de herkesin başkanı olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN

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21 Mar 2024 - 15:21 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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