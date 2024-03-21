Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

İki çocuğunu öldüren babanın yazdığı mektup ortaya çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'de iki çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı. Sanığın çocuklarını boğarak öldürdükten sonra mektup yazdığı ortaya çıktı.

İki çocuğunu öldüren babanın yazdığı mektup ortaya çıktı
İki çocuğunu öldüren babanın yazdığı mektup ortaya çıktı
+3
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dehşete düşüren olay, 23 Mart 2023 tarihinde Körfez ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir vatandaşın sokakta şüpheli şekilde gezdiğini gören polis ekipleri 45 yaşındaki Murat R.'yi durdurdu. Şahıstan şüphelenen ekipler hemen evi kontrol etti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre R.(10) isimli kardeşler ölü bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocuklar ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R. ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildi. Burada 5 ay kalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki çocuğunu öldüren babanın yazdığı mektup ortaya çıktı

"Eşimin bana davranışları ve hakaretlerinden dolayı psikolojim bozuldu"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken tutuklu sanık Murat R. ile müşteki anne Merdiye R. SEGBİS ile davaya katıldı. Mahkeme başkanının başka çocukların var mı? sorusuna sanık Murat R., "Yok diyorlar. Hatırlamadığım şeyden dolayı cezaevindeyim. Eşimle 14 yıldır evliyim. Evliliğimizden beri eşim bana kötü davranıyor. Eşimin bana davranışları ve hakaretlerinden dolayı psikolojim bozuldu. Erkekliğime adamlığıma laflar söylüyordu. Evi geçindirmeye çalışmama rağmen hakaretlerine devam etti" diye konuştu.

"Cezaevinde kuru ekmek yiyorum ama huzurum yerinde

Eşiyle geçinemediklerini belirten tutuklu sanık Murat R., "Eşim, birkaç kez evlilik yaptığından dolayı anneme, 'Namussuz kadın', bana da 'Namussuzun çocuğu' diyordu. Ev almak için uğraşıyordum ancak dolandırıldım. O süreçte eşimi memleketine gönderdim bir süre uzak kalırsak sorunlarımız düzelir diye düşündüm ama düzelmedi. Eşimin hakaret ve isteklerinden yoruldum ve boşanmak istedim. Çocuklarım için elimden geleni yaptım. Eşim bana, 'Çocukları sana göstermeyeceğim' diyordu. Mahkeme kararı olacağı için bu sözleri umursamıyordum. Cezaevinde kuru ekmek yiyorum ama huzurum yerinde. Evlilikte hiç huzur bulamadım" şeklinde konuştu.

İki çocuğunu öldüren babanın yazdığı mektup ortaya çıktı

"Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum"

Eşinin çocuklarını kendisine karşı da doldurduğunu belirten Murat R., "Eşim çocuklarımıza, 'Bu sizin babanız değil' diyordu. Bir süre sonra çocuklar da birkaç kez öyle demeye başladı. Olay günü çocuklara ayakkabı almak için evden çıktım. Çocuklar evde uyuyordu, daha sonra çay bahçesine gittiğimi ve polisin yanlarına oturduğumu hatırlıyorum. Polislerle konuştuğumu, annemin evine gittiğimizi, sonra cezaevine geldiğimi hatırlıyorum. 5 ay ruh ve sinir hastalıklarında kaldım, sonra cezaevine geldim. Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

İki çocuğunu öldüren babanın yazdığı mektup ortaya çıktı

Çocukları öldürdükten sonra not yazmış

Çocukları öldürdükten sonra sanığın yazdığı not da mahkeme salonunda okundu, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere babasızlığın acı gününü yaşatmam asla. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" notu dikkat çekti. Mahkeme başkanının notu hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunda sanık, "Çocukları uyuttuktan sonra bir şeyler yazmışımdır ama ne yazdığımı hatırlamıyorum" dedi.

İki çocuğunu öldüren babanın yazdığı mektup ortaya çıktı
İki çocuğunu öldüren babanın yazdığı mektup ortaya çıktı

"Murat, 'Çocukları uyuttum' diyor, çocukları boğarak mı uyutmuş?"

Olaya ilişkin dinlenen sanığın eşi Merdiye R., "Ben ne kendisine ne de annesine hakaret etmedim. Murat sürekli bana hakaret ediyordu. Asıl ben dayanamadığım için kendisinden boşanmak istedim. 14 yıldır bir gün bile oturup benimle sohbet etmedi. Bana, 'Köyden geldin, mağaradan geldin, Suriye'den geldin, çingenesin' deyip hakaretler diyordu. Olay günü Murat çocuğu berbere götüreceğini ve alışveriş yapacağını söyledi. Çocuğu gelip aldı gitti. Kızımı ise kurs çıkışı alıp götürmüş. Çocukları boğarak öldürmüş. 'Çocukları uyuttum' diyor, çocukları boğarak mı uyutmuş? Sanık annesine çocukların fotoğrafını çekip atmış, annesi bana haber vermedi. Haber verseydi belki yetiştirdim, çocuklarımı kurtarırdım, şikayetçiyim" diye konuştu.

"Gelinimden çocukların boğulduğunu öğrendim"

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Yurda B., "Olay anında Antalya'daydım. Görgüye dayalı herhangi bilgim yoktur. Olayı gece saatlerinde telefonla öğrendim. Saat 00.00-01.00 gibi beni gelinim aradı, Murat'ın nerede olduğunu, evinin anahtarını ona verip vermediğim sordu. Anahtarı Antalya'ya gelmeden Murat'a verdiğimi söyledim. Zaman zaman anahtarımı gelinime ve oğluma verirdim. Saat 02.00 gibi polisler beni aradı ve oğlumu sahilde dengesiz hareketlerde bulunduğunu, madde kullanıp kullanmadığını sordu, ben de kullanmadığını söyledim. Evime girmek için izin istediler ben de izin verdim. Daha sonra gelinimden çocukların boğulduğunu öğrendim" diyerek gözyaşı döktü.

Cezai ehliyeti olup olmadığı tespit edilecek

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için ATK'ya gönderilmesine, tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

# Körfez, VAR, Kocaeli, polis

21 Mar 2024 - 15:42 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.017.437 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Eşine ‘kahvehaneye gidiyorum’ diyerek evden çıktı: 11 gündür kayıp mask
Eşine ‘kahvehaneye gidiyorum’ diyerek evden çıktı: 11 gündür kayıp
MİT'ten Kandil'de nokta operasyon mask
MİT'ten Kandil'de nokta operasyon
"Mahzen 16" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi mask
"Mahzen 16" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi
FETÖ firarisi eski vali adliyeye sevk edildi mask
FETÖ firarisi eski vali adliyeye sevk edildi
Sakarya'da korku dolu anlar! Araç alev topuna döndü mask
Sakarya'da korku dolu anlar! Araç alev topuna döndü
Husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı mask
Husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL