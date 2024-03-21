İzmit’te Nevruz kutlandı… Demir dövüldü, ateş yakıldı

BAHARIN GELİŞİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Baharın gelişinin müjdecisi Nevruz Bayramı Kocaeli Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği ve Kocaeli Kırım Tatarları Derneği iş birliğinde düzenlenen organizasyonla kutlandı. Merkez Bankası önünden kortej yürüyüşüyle başlayan program, bando eşliğinde şarkılar ve türkülerle Kent Meydanı’nda devam etti.

İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleşen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda kopuz dinletisi, dans gösterileri yapılırken, ateşin üzerinden atlandı, yumurta tokuşturuldu ve demir dövüldü.

BAHARIN GELİŞİYLE UMUTLAR BAŞLAR

Rektör Cantürk konuşmasında Nevruz’u kutlayarak, “Nevruz tarih boyunca çeşitli kültürlerde ve toplumlarda kutlanmış ve önemli bir yer bulmuştur. Nevruz, kaynaşmayı, barışı, birlikte olduğumuz insanlarla olan ilişkilerimizi güçlendirmeyi simgeleyen bir gündür. Baharın gelişiyle birlikte yeni projeler başlar ve yeni umutlar yaşanır. Birlikte nice Nevruzlara ulaşmak dileğiyle, umuduyla hepinize mutlu ve kutlu bir Nevruz Bayramı diliyorum.” dedi.

NEVRUZ BEREKETİ VE KARDEŞLİĞİ SİMGELER

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Nevruz’un büyük bir kültür mirası olduğunu belirterek, “Nevruz toprağı güneşi bereketi ve kardeşliği de müjdeler. Bugün hep birlikte baharı karşılıyoruz. Türk, Kürt, Alevi Sünni kıyamete kadar birlikte yaşayacağımızı ifade ediyoruz. Nevruz yeniden dirilişin işaretidir. İnsanlık Filistin’de yaşanan vahşete dur demelidir. Bolluk ve bereket kardeşlikle gelir.” diye konuştu.

TÜRK MİLLETİ HAKLININ YANINDA DURUR

Vali Yavuz ise, Nevruz Bayramı’nı kutlayarak, şöyle konuştu: “Nevruz Orta Asya kökenli milletler tarafından kutlanan Türk milletine mal olmuş birlik ve beraberliğe davet eden bir bayramdır. Nevruz Türk dünyasında Hz. Ali’nin doğumu nedeniyle ayrı bir coşkuyla kutlanmıştır. Türk devletleri ve tüm dünyanın kucaklaşması gerekiyor. Medeniyetimize sahip çıkmalıyız. Medeniyetini bilmezseniz asimile olursunuz. Biz Türk’üz, Türk Milletiyiz. Dün büyüktük, bugün büyüğüz, yarın daha büyük olacağız. Kim haklıysa yanında olacağız, kim haksızsa karşısında duracağız. Türk milletinin geleneği budur. Türk milleti hakkın yanında durur. Nevruz Bayramınızı kutluyorum. Daha büyük ve güçlü bir Türkiye’de buluşmak dileğiyle.”