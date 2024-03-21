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21 Mar 2024 - 16:10- Gündem G:

Kandıra Gıda OSB’de yarım milyon dolarlık ihale yapıldı

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Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GİOSB) 497 bin 419 dolar muhammen bedelli 1. etap doğalgaz hattı çekimi için ihale yapıldı. 4 firma teklif verirken, en düşük teklif 397 bin 500 dolar oldu.

Muhammet Emin Can
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Kandıra Gıda OSB’de yarım milyon dolarlık ihale yapıldı mask
Kandıra Gıda OSB’de yarım milyon dolarlık ihale yapıldı
Kandıra Gıda OSB’de yarım milyon dolarlık ihale yapıldı
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MUHAMMEN BEDEL 497 BİN 419 DOLAR
Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, 90 günde tamamlanması istenen 1. etap doğalgaz hattı çekim işi için ihaleye yapıldı. GİOSB'deki ihale Kocaeli Valiliği YİKOB Doğal Kaynaklar Müdürü Günay Durmuş başkanlığında gerçekleşirken iş için 4 firma teklif verdi. Asdoğ Enerji ve İnşaat, Palko Enerji, Nes Enerji Sistemleri ve Körfez ETA Mühendislik ihaleye katılan firmalar oldu. 497 bin 419 dolar muhammen bedelli ihaleye Asdoğ Enerji ve İnşaat 500 bin dolar, Palko Enerji 497 bin 811 dolar 56 cent, Nes Enerji Sistemleri 713 bin 210 dolar, Körfez ETA Mühendislik ise 488 bin 443 dolar 27 cent teklif verdi.

Kandıra Gıda OSB’de yarım milyon dolarlık ihale yapıldı

713 BİN DOLARDAN 485 BİN DOLARA DÜŞTÜ
İlk tekliflerin ardından ihale komisyonu teklif verenlerden ikinci tekliflerini istedi. İkinci tekliflerde Asdoğ Enerji ve İnşaat 495 bin dolar, Palko Enerji 431 bin 425 dolar 49 cent, Nes Enerji Sistemleri 485 bin dolar, Körfez ETA Mühendislik ise 435 bin 285 dolar teklif verdi. İkinci teklifler sonrası komisyon katılımcılardan üçüncü teklifleri talep etti. Nes Enerji’nin ilk teklifi olan 713 bin 210 dolardan 485 bin dolara düşmesi dikkat çekti.

Kandıra Gıda OSB’de yarım milyon dolarlık ihale yapıldı

EN DÜŞÜK TEKLİFİ PALKO ENERJİ VERDİ
Üçüncü teklifler öncesi Asdoğ Enerji ve İnşaat ihaleden çekildiğini açıkladı. Palko Enerji 397 bin 500 dolar, Nes Enerji Sistemleri 451 bin 840 dolar, Körfez ETA Mühendislik ise 425 bin 256 dolar teklif verdi. İhalenin en düşük teklifi Palko Enerji tarafından verilirken ihale sonucu yapılan incelemeler sonucu önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

# Körfez, Kocaeli

21 Mar 2024 - 16:10 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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