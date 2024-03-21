Kripto para düzenlemesinde sona doğru

Türkiye’de yaklaşık 8 milyon kullanıcıyı yakından ilgilendiren ve 2,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede artık sona gelindi.

Nisan ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen düzenleme ile kripto varlıkların ilk kez kanuni anlamda tanımı yapılacak. 27 maddeden oluşması beklenen düzenleme ile sektörün şeffaflaşması ve denetime alınması amaçlanıyor.

Düzenleme ile devletin kripto varlıkları tanıması amaçlanmayacak ve hiç bir şekilde "garantör" olmayacak. Bu nedenle teklifin genel gerekçesinde, riskli bir sektör olduğunun altı çizilecek ve kullanıcılara yönelik olarak zarar görme ihtimaline vurgu yapılacak.

SPK TARAFINDAN LİSANS

Teklifle, sektörle ilgilenecek tüm kurum ve kuruluşlar de net olarak ortaya konuluyor. Buna göre, kripto varlıklar hakkında gerekli tüm izinler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınacak ve sektörün denetimi de SPK’da olacak.

SPK, kripto varlık mülkiyetinin ve hak sahipliğinin denetiminden ve düzenlenmesinden sorumlu olacak. Düzenlemeyle, kripto varlıklarla ilgili mülkiyet sorunların kişiler arası hukukun konusu olduğunu belirtilecek.

Kripto para işlemlerinde tüm teknik kriterleri ise TÜBİTAK belirleyecek.

Düzenleme ile Türkiye’de hizmet veren kripto borsaları ya da hizmet sağlayıcılarının sermaye yapılarını net olarak ortaya koymaları gerekecek.

Servis sağlayıcıları, belirli dönemlerde kripto varlıklara ilişkin raporlama yapacak. O raporlar SPK ile paylaşılacak raporların geç verilmesi durumunda ilgili şirketlere idare para cezası verilecek. Kripto varlıklarla ilgili yanıltıcı bilgi verme, usulsüz işlem yapma hallerinde de ağır cezalar öngörülüyor.

HAPİS CEZASI

Teklifte, izinsiz kripto hizmeti verenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, başkasının kriptosunu zimmetine geçirenlere de 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve zararı karşılama cezası verilmesi planlanıyor.

Kaynak: NTV