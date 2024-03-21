Hayrettin Gürsoy finalde

GRUBU İKİNCİ SIRADA BİTİRDİ

İlimizi Antalya’da düzenlenen liseli genç erkekler futbol Türkiye finallerinde temsil eden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ilk gün Trabzon Yavuz Selim’i 1-0 yenerken, ikinci gün hakemin çok kötü yönetim gösterdiği, rakibi açıkça kolladığı maçta İstanbul birincisine 3-0 kaybetti. Hayrettin Gürsoy üçüncü maçında İstanbul beşincisini normal süresi golsüz biten mücadelede penaltı atışlarında 6-5 mağlup etti. 3 maçta 6 puanla ikinci olan Hayrettin Gürsoy dün diğer grubun birincisi Samsun ile yarı final maçına çıktı.

FİNAL MAÇI 13.00’DE

Büyük çekişmeye sahne olan maçı temsilcimiz Kocaelispor’un alt yapısında oynayan Yiğit Hamza Seyrek’in golüyle 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Final maçı yarın (Cuma) saat 13.00’de oynanacak. Hayrettin Gürsoy’un rakibi grup aşamasında 1-0 yendiği Trabzon Yavuz Selim oldu. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi futbol takımının teknik sorumluları Ferhat Yaşar, Hakan Tan ve Ferhat Atmaca tek düşüncelerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söylediler, “ Kocaeli kentini en iyi şekilde temsil edip kupayı ilimize getirmek istiyoruz. Futbolcularımıza güveniyoruz” dediler. Bu arada bugünkü finale Gençlik Spor Bakanı’nın da gelme ihtimali olduğu belirtildi.

HELAL OLSUN SİZE ÇOCUKLAR- Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Antalya’da adını finale yazdırdı. Temsilcimiz yarın finali kazanırsa Türkiye’nin 1 numarası olacak.

İZMİT’İN ÇOCUĞU HERKESE YETER- Ağırlıklı olarak Kocaelispor alt yapısında forma giyen futbolcuların oluşturdu Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Antalya’da fırtına gibi esiyor.

TEKNİK EKİP- Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nin teknik sorumluları Ferhat Yaşar, Hakan Tan ve Ferhat Atmaca birlikte.