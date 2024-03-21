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Merkez Bankası'nın kararı piyasalarda nasıl yankılandı?

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Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. TCMB, faiz koridorunu da genişletti. Sürpriz karar piyasalarda rüzgarı tersine çevirdi. Dolarda düşüş hızlanırken; Borsa İstanbul, bankalar öncülüğünde yükseldi. Merkez Bankası, faiz kararı ile piyasalara ne mesaj verdi? Faiz koridoru hamlesi ne anlama geliyor?

Merkez Bankası'nın kararı piyasalarda nasıl yankılandı? mask
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Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

Merkez Bankası'nın kararının ardından dövizde satışlar hızlandı. Dolar/TL, yüzde 1,5 üzerinde düşüşle 32 seviyesinin altına indi. Borsa İstanbul'da ise bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş yaşandı. BIST 100, yüzde 2 yükselişle 9 bin 135 puana yükseldi. Bankacılık endeksindeki artış ise yüzde 5'i aştı.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmekteki karar duruşunu gösterdiğini ifade etti.

Faiz kararını değerlendiren uzmanlar, TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının vurgulanması ile ilave faiz artışlarına açık kapı bırakıldı. Yerel seçimler sonrası döviz arz ve talebinde gözlenecek gelişmelerin faiz politikasına yön vereceği kaydedildi.

Uzmanlara göre Merkez Bankası, enflasyon beklentilerinde sapma olması halinde hızlı hareket etmekten çekinmeyeceğinin sinyalini verdi. Kararın TL'nin ileriki haftalarda istikrarını korumak için önemli olduğuna vurgu yapıldı.

FAİZ KORİDORU HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'ndan bir de faiz koridoru adımı geldi. Faiz koridoru merkez bankasının gecelik borç alma ve verme faizleri arasındaki pencere olarak tanımlanıyor. Bankaların günlük olarak borç alıp verdiği faiz oranlarının alt ve üst sınırlarını belirleyen aralığı ifade ediyor.

TCMB, 150 baz puan olan marjı 300 baz puan olarak güncelledi. Kararda "Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir" denildi.

Uzmanlara göre söz konusu karar ile birlikte TCMB, ihtiyaç olduğu takdirde ek sıkılaştırma için elini güçlendirdi.

Merkez Bankası'nın elindeki araç çeşitliliğinin arttığına dikkat çeken analistler, kararın mevduat faizlerini yukarı iteceğini belirtti.

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21 Mar 2024 - 17:02 - Ekonomi --- Okunma

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