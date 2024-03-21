Kartepe sandık görevlileri iftarda

Birlik beraberliği pekiştirmek, motivasyonu arttırmak için El Garden Otel&Restaurant’ta yapılan iftar programı samimi bir ortamda gerçekleşti.

SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTILAR

İftar programına CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak başta olmak üzere partililer katılım sağladı.

Samimi ortamda gerçekleşen iftar programında sırasıyla CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin kürsüye çıkarak katılımcılara kısa birer selamlama konuşması yaptı. Kürsüye son olarak çıkan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk; “Sizlerden en çok şunu rica ediyorum. Hiçbir motivasyon düşüklüğüne kapılmayın. Kendinizi iktidarda olan bir partinin mensupları olarak görün. Çünkü çok az kaldı. On gün sonra, o sandıkları hep beraber patlatıyoruz.” dedi. İftar yemeğinin ardından seçimlerle ilgili sandık görevlilerine eğitim verildi.

Kaynak: Haber Merkezi