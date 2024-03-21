Yozgatlılar iftar yaptı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman; siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar; sanayiciler ve davetlilerden oluşan yaklaşık 1000 kişi iftar organizasyonunda yer aldı.
Dernek Başkanı Davut Murat ve yöneticiler gelen misafirlerle yakından ilgilendi, katılımları nedeniyle teşekkür etti. Oruçları açılması, iftarın yapılmasının ardından Yozgatlılar, birbirleriyle sohbet ederek hasret giderdiler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.