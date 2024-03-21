İşte seçim günü alınacak önlemler

4 BİN 713 SANDIKTA OY KULLANILACAK

31 Mart’ta yapılacak 2024 Yerel Seçimlerinde Kocaeli’de 1 milyon 533 bin 85 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Hazırlıkların sürdüğü 31 Mart’ta 669 seçim merkezinde 4 bin 713 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve 12 ilçe belediye başkanı olmak üzere kentte toplam 13 belediye başkanı seçilecek. 13 belediye başkanlığı için toplam 214 aday yarışacak.

GÜVENLİ ORTAM İÇİN TOPLANTILAR

Kocaeli Valiliği, seçimin güvenli bir ortamda geçmesi için hazırlıklarına devam ediyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz koordinesinde yürütülen seçim güvenliği çalışmaları kapsamında miting alanları ve güzergahlar ile seçim günü yasakları konuları, yapılan toplantılar ile değerlendirildi.

SUÇ TEŞKİL ETMEYEN AFİŞLERE MÜDAHİL OLMAYIN

Vali Yavuz, toplantılarda mülki idare amirlerine ve güvenlik birimlerine; seçim çalışmalarının demokratik bir ortamda geçebilmesi için seçim afiş ve pankartlarının suç teşkil etmediği, kanunların dışına çıkmadığı, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına aykırı olmadığı, rakibe ve herhangi bir adaya yönelik tahrik içermediği sürece konuya müdahil olmamaları hususunda talimatlar verdi.

6 BİN 746 GÜVENLİK PERSONELİ SAHADA OLACAK

Kocaeli’de seçim günü öncesi, seçim sırası ve sonrasında toplam 6 bin 746 güvenlik personeli görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 5 bin 300 personel, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman öncülüğünde görevde olacak. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 1446 personel ise İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt öncülüğünde sorumluluk alanlarında bulunacak.

SEÇİM ÖNCESİ MİTİNGLERE ÖNLEM

Ayrıca tedbirler kapsamında seçim yasaklarına kadar yapılacak mitinglerden en az 3 bin personelin görevlendirileceği öğrenildi. Seçim büroları açılışları, aday toplantıları gibi çalışmalarda kolluk kuvvetleri güvenlik önemleri almaya devam ediyor. Yapılacak mitinglerde ise yol güzergahları ve miting alanlarında geniş çaplı güvenlik önemleri planlanırken seçim süresinin sorunsuz atlatılması için tüm detaylar birimlerce planlanarak uygulanıyor.

TEDBİRLER ARTACAK

31 Mart Yerel Seçimleri için alınan tedbirler eksiksiz uygulanıyor. 10 gün kalan yerel seçimler için uygulanan tedbirlerin artırılacağı öğrenildi. Parti binaları önlerinde ve kentin işlek yerlerinde alınan emniyet tedbirleri yoğunlaştırılacak. Siyasi partilerin stant açtıkları Cumhuriyet Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin tedbirleri devam ederken, durumundan şüphelenilen şahıslar inceleniyor. Kent merkezinin belli noktalarında ise çevik kuvvet ekipleri hazır bekletiliyor.