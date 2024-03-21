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Koçak: Herkesin oyuna talibiz

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31 Mart Yerel Seçimleri saha çalışmaları kapsamında TİP heyeti gazetemizi ziyaret etti. TİP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Koçak, “Her kesimden her mahalleden insanımızın oyuna talibiz” dedi.

Koçak: Herkesin oyuna talibiz mask
Koçak: Herkesin oyuna talibiz
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GAZETEMİZE ZİYARET

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yaklaşan yerel seçimler öncesi gazetemize ziyarette bulundu. Partinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Koçak, Gölcük Belediye Başkan Adayı Beray Topçu, İzmit Belediye Başkan Adayı Çiğdem Kandemir ve İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı İsmet Tunaboylu, Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ile görüştü. Başkan Adayı Koçak, seçim çalışmaları ve beklentileriyle ilgili bilgi verdi.

İŞÇİ KENTİ KOCAELİ

Hakan Koçak, Kocaeli’nin bir işçi kenti olduğuna dikkat çekerek, “Bu bölge, Türkiye işçi sınıfına onur kazandıran mücadelelerin coğrafyasıdır. Biz burada aday olurken, bu mücadelenin birikimini yerel yönetimlere yansıtmak için yola çıktık. Partimiz Kocaeli’de gün geçtikçe daha da etkili bir siyasal aktör hâline geliyor. Artık ülkenin hiçbir yerinde ‘iktidarın mahallesi’ ve ‘muhalefetin mahallesi’ gibi bir önyargıyı kabul etmiyoruz. Halkın temel derdinin, emekçilerin yaşam kavgası olduğunu her fırsatta vurgulayan bir siyaset anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Koçak: Herkesin oyuna talibiz

GEBZE’NİN BİZİM İÇİN SEMBOLİK ANLAMI VAR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Gebze’den belediye başkan adayı olmasının sembolik bir önemi olduğunu da vurgulayan Koçak, “ Yeni bir önermemiz var ve bunu işçilerin, sendikal mücadelenin çok güçlü olduğu ama aynı zamanda sağ seçmenin de çok olduğu bir noktadan yapmak istedik. İyi sonuç alacağımıza inanıyoruz. Sokakta, sahada kendimizi, yapmak istediklerimizi anlatıyoruz. TİP’in derdi sadece kendi mahallesinden oy devşirmek değil, başka siyasal tercihler yapmış başta işçi ve emekçiler olmak üzere her kesimden insanımızı bu davaya katmaktır” dedi.

BAŞKAN DEĞİL KOORDİNATÖR

Seçim kampanyası döneminde başta emekçiler olmak üzere geniş kitlelerle ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Koçak, “Yapmak istediklerimizi onlara anlatıyoruz. Büyük projeler değil, insana dokunan işler yapmak önceliğimiz. Mesela kadın emekçilerin kreş sorunları var ve çözeceğiz. Sorunların çözümünde de tek başına karar alan bir belediye başkanlığı önermiyoruz. Bizim önermemizde başkan koordinatördür. Hem belediye kadrolarıyla hem de STK’lar ve sendikalarla ortak karar alma mekanizmalarını yönetir” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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21 Mar 2024 - 17:22 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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