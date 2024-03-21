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Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık iddiası: 100 milyon dolarlık vurgun

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Ankara'da güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımıyla yüksek kar vadeden şirkete yatırım yapan binlerce kişi, yaklaşık 100 milyon dolar dolandırılığı öne sürüldü. Evini ve arabasını satıp şirkete yatırım yapan mağdurlar, şirket sahibi karı kocanın yakalanmasını istiyor. Mağdurlar, aile bireyleri olan şirket yetkililerinin Çiftlik Bank gibi saadet zinciri mantığıyla kendilerini dolandırdığını belirtti.

Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık iddiası: 100 milyon dolarlık vurgun mask
Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık iddiası: 100 milyon dolarlık vurgun
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Ankara merkezli faaliyet yürüten bir güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımı yapan şirket, iddiaya göre 2020-2021 yılları arasında sosyal medya üzerinden verdiği reklamlarla Türkiye genelinde üye yaptığı 50 bin kişiden kar payı ortaklığı adı altında yaklaşık 100 milyon dolar topladı.

Paraları kripto olarak hesabına geçiren şirketten bir süre sonra kar payı alamayan üyeler, bunun üzerine şirket yöneticileriyle irtibata geçti. Şirketin sahibi G.C.Ç. ile eşi A.Ç., şikayette bulunacaklarını belirten mağdurlara tehditte bulunarak, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını öne sürdü.

Şirket sahibi çift ile şirket yöneticisi G.A., H.Ç. ve N.A., bir süre sonra mağdurlarla iletişimlerini kesti.

ÇİFTLİK BANK GİBİ SAADET ZİNCİRİ

Şubat ayında Adana'dan Ankara'ya giden 20 mağdur, 5 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tehdit", "Güveni kötüye kullanma", "Dolandırıcılık", "Nitelikli dolandırıcılık", "Evrakta sahtecilik", "Resmi evrakta sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ile ilgili suçlamalar yer aldı.

Mağdurlar, aile bireyleri olan şirket yetkililerinin Çiftlik Bank gibi saadet zinciri mantığıyla kendilerini dolandırdığını öne sürdü.

İFADEYE GİTMEDİLER

20 kişinin suç duyurusunun ardından avukat ile iletişime geçen yüzlerce kişi de aynı şekilde 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin sahibi G.C.Ç. ile eşi A.Ç.’nin ise ifadesine başvurulduğu ancak 1 aydır ifade için adliyeye gitmedikleri öğrenildi.

Mağdurların avukatı İbrahim Paşa Yeşiltaş, konunun savcılıkta olduğunu belirtip sürece ilişkin "Öncelikle müştekilerin beyanları karakol üzerinden alınacak. Daha sonrasında şüpheliler hakkında ifade alınacak. Bunun neticesinde ceza alacaklarına inancımız tam ancak yaklaşık 1 buçuk aydır şahıslar hakkında işlem yapılmadı. Verilen paralar her gün eriyor." diye konuştu.

"ŞİKAYET EDENLERİN PARASINI ÖDEMEYECEĞİZ DİYORLAR"

Şirket sahiplerinin başka mağdurların peşinde koştuğunu öne süren avukat Yeşiltaş, “Dolandırıcılar başka mağdurların peşine düşüyor. Bunu da başka illerden mağdurların bana ulaşmasıyla öğrendik. Şikayette bulunmayan mağdurları arayıp, ‘Sizin paranızı vereceğiz. O şikayet edenlerin parasını ödemeyeceğiz’ diyorlarmış. Suç duyurusunda sonra İstanbul, Ankara, Samsun, Muğla, İzmir, Antalya ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerden çok fazla insan bana ulaştı.” dedi.

"EVİMİ SATTIM KİRACI OLDUM"

2021 yılında evini ve babasından kalan arsasını satıp şirkete 100 bin dolar kripto yatıran Suat Şimşek (32), “Bize kar marjıyla güzel işler yapacaklarını söylediler. Küçük yatırımlar yapıp bu küçük yatırımların karşılığında kar marjlarımızı aldık. Sonra bunlara inanarak evimizi, arsamızı, arabalarımızı sattık, yatırımlarımızı yaptık. Sonra baktık ki kar marjları gelmemeye ve şahıslara ulaşmamaya başladık. Burada on binlerce mağdur var ve yaklaşık yüz milyon dolarlık bir dev dolandırıcılık vakası var. Ben evimi satıp bu işe girdim, şu anda kirada oturuyorum. Suç duyurumuzu da zaten yaptık, biran önce yakalanmalarını istiyoruz.” diye konuştu.

Yaklaşık 200 bin doları dolandırılan İbrahim Daş (32) ise inşaat yaptığı evleri, arsasını ve arabasını satarak saadet zincirine girdiğini anlattı.

Daş, “Biz bu şahıslarla internet üzerinde tanıştık ve bizi aile şirketi olduklarına inandırdılar. Biz de gerçekten insanlara değer veren bir şirket olduğunu düşünüp yatırım yaptık. Biz yatırım yaptıktan sonra çevremizdeki insanların da yatırım yapmalarını sağladık. Yaklaşık 200 bin dolar alacağım var ve çok mağdur oldum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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21 Mar 2024 - 17:23 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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