Kızılay, Ramazan yardımlarını bekliyor

Hayırseverler Kızılay’ın zekat, fitre, fidye, genel nakdi, aşevleri, gıda yardımı ile iftar sofrası, bayramlık yardım seçeneklerine destek olabilecek. Kızılay’ın Filistin/Gazze’deki mağdurlar için de gıda yardımı, zekat ve iftar seçeneklerine bağış yapılabilecek.

Kızılay’ın kampanyasında bağış miktarları yurt içi ve dışı gıda yardımı 850 TL, bayramlık yardımı 2.000 TL, Filistin gıda yardımı 1.050 TL, iftar-sahur sofrası seçeneği için de 130 TL olarak belirlendi.

Kızılay İzmit Şube Başkanı İbrahim Pay, yardımlaşma, dayanışma ayında herkesin katkısını beklediklerini belirtti, “Dayanışmanın gücünü ve iyiliği daha fazla hatırladığımız bu ayda, Kızılay’ı her zamanki gibi sahipleneceğinize inanıyor gerek kampanyamıza katılımınız gerekse de kampanyamızın daha geniş kitlelere ulaşması noktasında tanıtım desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Bağış Hesap Adı: Türkiye Kızılay Derneği

Iban: TR770001000163000018685546

Kaynak: Haber Merkezi