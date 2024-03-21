Bariyeri biçen tır makaslayarak su kanalına girdi: 1 yaralı

Kaza, Kirazpınar Mahallesi Şekerpınar Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 26 B 7531 plakalı Daf marka tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çarptığı bariyerleri adeta biçti. Savrulan tır makaslayarak su kanalına girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Öte yandan, çarpmanın şiddetiyle bariyerin yerinden söküldüğü görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.