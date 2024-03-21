Işık, Dilovası’nda Ömeroğlu’na destek istedi

GÜMÜŞHANE VE BİNGÖLLÜLERE GİTTİ

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’na destek için Dilovası’na gelen geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, sabah başladığı destek turunda gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinin ardından Gümüşhaneliler ve Bingöllülere konuk oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a, AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar, SKM Başkanı Veysi Akyol ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Işık, Ömeroğlu ve beraberindekiler ilk ziyaretini Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Niyazi Coşar, yönetim ve üyeleri ardından da Bingöllüler Dernek Başkanı Ercan Güneş yönetimi ve üyeleri oldu.

DİLOVASI EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDECEK

Ziyarette konuşan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, “AK Parti Dilovası olarak 2002 yılında çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Gümüşhaneli ve Bingöllü hemşerilerimizi hep yanımızda gördük. İnşallah 31 Mart’ta da yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkan adayımız Ramazan Ömeroğlu’na yine aynı desteği vererek gerçek belediyecilik anlayışı ile ilçemize hizmet eden AK kadrolarla Dilovası yoluna emin adımlarla devam edecektir. Şimdiden tüm hemşerilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

PROJELERİMİZİ HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Ziyaretlerde konuşan Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında “Dilovası hepimizin ortak paydası. Hepimiz aynı sokaklarda yürüyoruz. Aynı mahallede yaşıyoruz. Hepimizin davası Dilovası’nı daha güzel yarınlara taşımaktır. Çıkmış olduğum bu yolda halkımızın en büyük beklentisi temsilde adaletin sağlanması ve haklarının korunmasıydı. Temsilde adaletin sağlanması için yaptığımız meclis listesinde adaletli davranmaya ve toplumumuzun her kesimini kucaklayacak bir listenin oluşması için çalıştık. Ziyaretlerimizde artık eskisi gibi bireysel taleplerin yerine toplumsal taleplerin daha da çok artığını gördük. Haklarının korunmasını isteyen halkımız içinde adaletli olmaya, belediye gelirlerinin en iyi şekilde ilçemize ve halkımıza hizmet olarak dönmesi için de çalışacağım. Toplumumuz bunları benden istiyor. Ben de bunları sağlamak için yola çıktım. Halkımıza söz verdiğimiz 52 projemizi hep birlikte hayata geçireceğiz.” dedi.

HEMŞERİLERİNDEN ÖMEROĞLU’NA DESTEK İSTEDİ

Programlarda ilk olarak Gümüşhaneli hemşerilerine seslenen eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise yaptığı konuşmasında, “Burası bizim evimiz. Zaman zaman hemşerilerimizle bir araya geliyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Ancak şimdi önümüzde önemli bir yerel seçim süreci var. Bu süreçte Dilovası’nın, Kocaeli’nin ve Türkiye’nin geleceği ile ilgili tekrar bir tercihte bulunacağız. Bizim Gümüşhane insanının iki temel özelliği vardır. Biri vatanseverdir diğeri ise ekmeğini taştan çıkartır. Çalışkan insandır. Ancak bizim için ayrı bir özelliği de vardır. Gümüşhaneliler AK Parti kurulduğu günden bu yana ve Cumhur İttifakı kurulduğundan bu yana en güçlü desteği veren ikinci il konumundadır. Dilovası’nda da hemşerilerimiz yine AK Parti’ye her seçimde gereken desteği verdiler. Bizde onların verdikleri desteklerle Dilovası’na elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. AK Parti öncesi Dilovası, Kocaeli’nin en sorunlu ilçe olarak gösterilirken, şimdi birçok sorunu çözülmüş, refah seviyesi yükselmiş, kent olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir ilçe haline gelmiştir. Tabi gelişen bir kentte bir sorunu çözerken başkan sorunlarda devamında gelebiliyor. Bizde her yeni gelişen sorunun çözülmesi için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah yeni dönemde sizlerin desteği ile göreve gelecek olan Ramazan Ömeroğlu kardeşimiz bizlerin ve sizlerin de desteği ile Dilovası’na daha güzel projeler kazandıracak ve sorunları çözmeye devam edecektir.” dedi.

IŞIK’TAN BİNGÖLLÜLERE TEŞEKKÜR

Daha sonra ise Bingöllüler Derneğinde Bingöllülere seslenen Işık, “Bingöllülerin bizim nazarımızda ayrı bir yeri vardır. 1982 anayasası seçimlerinde cuntaya rağmen sandığa gidip yüzde 82 ile “Biz bu anayasayı kabul etmiyoruz” diyebilen tek ildir. AK Parti olarak Bingöl’ün bu duruşunu her zaman takdir ettik. 2010 yılında anayasa referandum çalışması yaparken de Genel Merkezimiz, Bingöllülerin bu duruşundan dolayı ilk startımızı Bingöl’de Bingöllü hemşerilerimizle vermeye karar verdik. Çok şükür ilk mitingimizde Bingöllülerin o coşkulu katılımı ile aldığımız moral ile kampanyamızı güzel bir şekilde bitirdik. Tüm Bingöllü hemşerilerime teşekkür ediyorum. Dilovası’nda da Bingöllü hemşerilerimizi tanıyoruz. Dilovası’nda birlik ve beraberlik içerisinde kentimizin gelişimine katkı sunmaya çalışan hemşerilerimizi hep önemsedik. Çoğu zaman seçim süreci de olsa zaman zaman bir araya geldiğimiz Bingöllü hemşerilerimizle Dilovası’nın sorunlarını ve çözümlerini konuştuk. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Sizlerin kardeşi olan benimde kendisini ve ailesini iyi tanıdığım Ramazan Ömeroğlu kardeşimize yine destek vereceğinize inanıyorum. Bundan sonra da yine ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart’ta sandıkta Ömeroğlu’na güçlü bir destek vereceğinize de inanıyorum.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN