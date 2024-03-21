Gebzespor’da Taçspor mesaisi devam ediyor

Ligin ilk yarısında rakibi ile 0-0 berabere kalan Menekşe, rövanş maçından 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Galibiyet hesapları yapan Mor Menekşeler, Taçspor’u devirerek iç sahadaki kayıpsız gidişatını sürdürmek istiyor. Gebzespor Teknik Direktörü Sertaç Gezer ve mor beyazlı futbolcular, Taçspor maçına tüm Gebze halkını davet etti. Gebzespor, yarın yapacağı taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.