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21 Mar 2024 - 18:29- Spor G:

Midi kızlarda ANKA şampiyon oldu

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Midi Kızlar Voleybol  Ligi 4’lü final etabında maçlar önceki akşam sona erdi. Son maçında Darıca Yıldız’ı set vermeden yenen Kocaeli Enkaspor mutlu sona ulaştı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Midi kızlarda ANKA şampiyon oldu mask
Midi kızlarda ANKA şampiyon oldu
Midi kızlarda ANKA şampiyon oldu
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6 MAÇTA 14 PUAN TOPLADI

32 takımın 6 grupta mücadele ettiği Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği sonuçlandı. Grup aşaması sonrasında oluşturulan final grubunda 4 takım mücadele verdi. Çift devreli lig esasına göre oynanan final grubu müsabakalarında son maçlar önceki akşam Derince ve Darıca spor salonlarında oynandı.  Kocaeli Enkaspor Darıca Yıldızspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ekip setleri 25-19, 25-16 ve 25-19 aldı. Enkaspor 14 puanla mutlu sona ulaştı. Darıca ekibi ise final grubunu puansız tamamladı. Diğer maçta Kocaeli Akademi, Derince 19 Mayıs’a 3-2 üstünlük sağladı. Kocaeli Akademi 13 puanla ikinci, 19 Mayıs ise 9 puanla üçüncü oldu.

# Kocaeli

21 Mar 2024 - 18:29 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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