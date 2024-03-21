Midi kızlarda ENKA şampiyon oldu

6 MAÇTA 14 PUAN TOPLADI

32 takımın 6 grupta mücadele ettiği Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği sonuçlandı. Grup aşaması sonrasında oluşturulan final grubunda 4 takım mücadele verdi. Çift devreli lig esasına göre oynanan final grubu müsabakalarında son maçlar önceki akşam Derince ve Darıca spor salonlarında oynandı. Kocaeli Enkaspor Darıca Yıldızspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ekip setleri 25-19, 25-16 ve 25-19 aldı. Enkaspor 14 puanla mutlu sona ulaştı. Darıca ekibi ise final grubunu puansız tamamladı. Diğer maçta Kocaeli Akademi, Derince 19 Mayıs’a 3-2 üstünlük sağladı. Kocaeli Akademi 13 puanla ikinci, 19 Mayıs ise 9 puanla üçüncü oldu.