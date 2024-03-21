Midi kızlarda ENKA şampiyon oldu

6 MAÇTA 14 PUAN TOPLADI
32 takımın 6 grupta mücadele ettiği Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği sonuçlandı. Grup aşaması sonrasında oluşturulan final grubunda 4 takım mücadele verdi. Çift devreli lig esasına göre oynanan final grubu müsabakalarında son maçlar önceki akşam Derince ve Darıca spor salonlarında oynandı. Kocaeli Enkaspor Darıca Yıldızspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ekip setleri 25-19, 25-16 ve 25-19 aldı. Enkaspor 14 puanla mutlu sona ulaştı. Darıca ekibi ise final grubunu puansız tamamladı. Diğer maçta Kocaeli Akademi, Derince 19 Mayıs’a 3-2 üstünlük sağladı. Kocaeli Akademi 13 puanla ikinci, 19 Mayıs ise 9 puanla üçüncü oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.