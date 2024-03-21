Doğu Karadeniz ile Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı, zaman zaman güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.
Batı Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, gece saatlerinde etkisini yitirecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.