Çarpışan otomobillerden biri bariyere vurdu: 2 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti Alemdar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CTD 563 plakalı Honda marka otomobil, aynı yönde giden 34 CGZ 813 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan 34 CGZ 813 plakalı otomobil bariyere vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 34 CGZ 813 plakalı otomobilde yaralanan F.A.ve E.Ö. isimli iki kadın yolcu sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.