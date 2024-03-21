Altın Kiraz’da finalistler belli oluyor

Yarın akşam yarı final heyecanı yaşanacak. Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde saat 22.00’de İsgplus OSGB ile Er İnşaat Otomotiv karşılaşacak. Ardından son şampiyon Eti Grup ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü mücadele edecek.
Yarın akşamki maçları kazananlar final oynayacak. Turnuvada final maçı 27 Mart Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonluk maçı öncesinde Kocaelisporlu eski şöhretlerin gösteri maçı izlenecek. Yeşil-Siyahlı ekibin iz bırakan isimleri Baturman, Osman Çakır, Orhan Görsen, Soner Boz, Erhan Arslan, Faruk Yiğit, Bülent Uygun, Evren Turan, Alper Boğuşlu, Yaşar Altıntaş, Yusuf Altıntaş, Nuri Çolak gösteri maçında forma giyecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.