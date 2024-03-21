Kağıtspor kritik sınavda

FENERBAHÇE KOLEJİ’NE KONUK OLUYOR

Erkekler Basketbol 1.Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Kağıtspor 30. hafta maçını bu akşam F.Bahçe Koleji ile oynayacak. Geçen hafta Finalspor’u yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Mavi-Beyazlılar İstanbul deplasmanında da sevinen taraf olmak istiyor. Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Temsilcimiz ligin ilk yarısındaki maçı 83-75 kaybetmişti. Kağıtspor son 5 haftaya 40 puanla sondan üçüncü sırada giriyor. F.Bahçe Koleji ise 42 puanda. Mavi-Beyazlı ekibimiz son düzlükte seri galibiyetler alabilirse düşme potasından uzaklaşacağı gibi adını Play-Off’a da yazdırabilir. Zira Play-Off hattıyla arada 2 puanlık fark var.

Kaynak: Spor servisi