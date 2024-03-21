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Kağıtspor kritik sınavda

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Ligde kalma mücadelesinde geçen hafta kritik galibiyet alan Mavi-Beyazlılar bugün konuk olacağı F.Bahçe Koleji engelini de aşarak derin bir nefes almak istiyor. Maç saat 19.00’da.

Kağıtspor kritik sınavda mask
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FENERBAHÇE KOLEJİ’NE KONUK OLUYOR

Erkekler Basketbol 1.Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Kağıtspor 30. hafta maçını bu akşam F.Bahçe Koleji ile oynayacak. Geçen hafta Finalspor’u yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Mavi-Beyazlılar İstanbul deplasmanında da sevinen taraf olmak istiyor. Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Temsilcimiz ligin ilk yarısındaki maçı 83-75 kaybetmişti. Kağıtspor son 5 haftaya 40 puanla sondan üçüncü sırada giriyor. F.Bahçe Koleji ise 42 puanda. Mavi-Beyazlı ekibimiz son düzlükte seri galibiyetler alabilirse düşme potasından uzaklaşacağı gibi adını Play-Off’a da yazdırabilir. Zira Play-Off hattıyla arada 2 puanlık fark var.

Kaynak: Spor servisi

# VAR, İstanbul, hafta

21 Mar 2024 - 19:35 - Spor --- Okunma

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