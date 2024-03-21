Yeşilova Solaklar Kavşağı göz kamaştırıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gazetemize yaptığı ziyaret sırasında Yeşilova Solaklar Kavşağı ile ilgili açıklamada bulundu. Derince, İzmit ve Gebze’de yapılan tünel ve kavşaklara değinen Tahir Büyükakın, “Bizim dönemimizde herkes böylesi büyük işlere alıştı. İlk Derince Tüneli ve ardından SEKA Tüneli yapıldığında ortaya çıkan etki ve mutluluğu hatırlayın. Çok konuşulmuştu. Bu projelerimiz o kadar konuşulmuyor. Ancak önemi aynı derecede büyük. Çok sıkışan bu bölgenin trafiğini çok rahatlatacak. Bu kavşağın daha büyüğünü Gebze OSB bölgesinde 3 kilometrelik bir alanda yapmıştık. Onun kavşak olduğu çok anlaşılmasa da işlevi büyük olmuştu. Yeşilova’da ortaya çıkan eser uzunluğun 500 metre olması nedeniyle göz kamaştırıyor” dedi.