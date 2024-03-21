Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gazetemize yaptığı ziyaret sırasında Yeşilova Solaklar Kavşağı ile ilgili açıklamada bulundu. Derince, İzmit ve Gebze’de yapılan tünel ve kavşaklara değinen Tahir Büyükakın, “Bizim dönemimizde herkes böylesi büyük işlere alıştı. İlk Derince Tüneli ve ardından SEKA Tüneli yapıldığında ortaya çıkan etki ve mutluluğu hatırlayın. Çok konuşulmuştu. Bu projelerimiz o kadar konuşulmuyor. Ancak önemi aynı derecede büyük. Çok sıkışan bu bölgenin trafiğini çok rahatlatacak. Bu kavşağın daha büyüğünü Gebze OSB bölgesinde 3 kilometrelik bir alanda yapmıştık. Onun kavşak olduğu çok anlaşılmasa da işlevi büyük olmuştu. Yeşilova’da ortaya çıkan eser uzunluğun 500 metre olması nedeniyle göz kamaştırıyor” dedi.
Yeşilova Solaklar Kavşağı göz kamaştırıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeşilova Solaklar Kavşağı’nın trafiği çok rahatlatacağını, Yeşilova’da ortaya çıkan eserin göz kamaştırdığını söyledi.
21 Mar 2024 - 19:38 Kocaeli- Gündem --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Başkan bir köprü yapman elzem oldu Oda Ömer Türkcakal bulvarı sanayi girişi ile Emex otelin arasına.Sanayiye vatandaş ücretini ödediği halde belirli saatler haricinde halk otobüsleri sanayiye girmediğinde yaya geçişlerinde büyük sıkıntı oluşuyor
Mert - Gelecegi düşünerek biraz daha geniş ve çok şeritli yapmak gerek projeleri. Baskan seka tüneli projesinden bahsetmis. O zaman tüneli 2x2 şerit yaparak bu sehrin bugünkü trafik sıkışıklığının tohumları arıldı. Artık o tünelde genişlemez olan her sene dahada yoğunlaşacak izmit d100 geçişi trafine olacak. Bu projede artan nufusla birlikte 10 sene sonra yetmeyecek
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.