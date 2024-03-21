GAZETEMİZE ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gazetemize ziyarete geldi. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Recep Haldız, Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Veli Haldız, Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile sohbet eden Başkan Büyükakın, seçim sürecine dair çarpıcı açıklamalar da yaptı. Tahir Büyükakın’ın sorumuz üzerine Fatma Kaplan Hürriyet’in gündeme taşıdığı 41 milyon liralık taşınmaz meselesine de açıklık getirdi.

HÜRRİYET’İN İDDALARI

Bilindiği gibi İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Belediyesinin tramvay hattı üzerinde bulunan 41 milyon lira değerindeki 816 metrekarelik taşınmazına kamulaştırmasız el koyduğunu iddia etmişti. Tahir Büyükakın, 14 ayrı parseldeki taşınmazlarla ilgili durumu tek tek anlattı.

MAAŞ ÖDEYEMEYECEK NOKTAYA GELDİLER

Konuyla ilgili sorumuz üzerine açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İzmit Belediyesinin ekonomik durumu ortada. Büyük bir başarısızlık var. Maaş bile ödemekte zorlanacakları bir noktaya geldi. Bu başarısızlığı kılıf arıyorlar. Çözüm de bulamıyorlar. Müflis tüccar gibi veresiye defterini karıştırıyorlar. Ama bu meseledeki gerçekler onun anlattığı gibi değil. Bilgileri sizinle paylaşmak isterim” dedi.

BU DÖNEMDEN ÖNCE YAPILMIŞ TASARRUFLAR

Başkan Büyükakın’ın bu konuyla ilgili olarak anlattıkları şöyle:

“-Bahsedilen alanların 14 parselden oluşuyor ve toplam alanı 816 metrekareyi buluyor. Bunların büyüklüğü 15 ila 209 metrekare arasında büyüklükleri sahip. 14 parselin tamamı İzmit merkezindeki tramvay geçiş güzergahında yolun üzerinde kalıyor. Ama daha ilginç olanı tramvay yapılmadan önce de bu parseller oralardaki yolların üzerindeydi. Yani onun dönemi öncesinde yapılmış tasarruflardı. Bugün dile getirmenin anlamı ise başka…

SATILIP NAKDE ÇEVRİLMESİ İMKANSIZ PARSELLER

Değeri 41 milyon olarak hesapladıkları bu alanların pratikte satmak ve gelir elde etmek mümkün değil. Olmayacak bir şeyden bahsediyorlar. Onlar da bunu biliyor. Tamamen algı yapıyorlar. Demek istedikleri şey bakın biz ekonomik açıdan başarısız gibi görünüyoruz ama verilmeyen el konulan parsellerimiz var. O paralar olsa bunları yaşamazdık demeye getiriyorlar. Satamayacağınız bu kadar küçük yol üzerindeki parseller ile iflas etmiş yapınızı nasıl düzelteceksiniz?

AKÇAOVA MAHALLESİNDE PARK ALANI TEKLİF ETTİK

Tüm bunlara rağmen meseleye kayıtsız da kalmadık. Bu durumla ilgili 30 Ocak’ta resmi bir yazı ile bu alanlara karşılık Akçaova Mahallesindeki 1304 metrekare büyüklüğü olan park alanını kendilerine teklif ettik. Ancak bu trampa teklifimizi kabul etmediler. Uygun görmediler. Niyet belli. Mağduru oynamak istiyorlar. Başta da söyledim müflis tüccar gibi davranıyorlar.”



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetemize yaptığı ziyarette haber merkezi ve tüm birimleri gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, haber merkezinde gazetemizin en deneyimli ismi Metin Karan, Spor Müdürü Hayrettin Albayrak ve editör Aytaç Fidan ile sohbet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Recep Haldız, Veli Haldız, Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk birlikte sohbet etti.