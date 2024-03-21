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21 Mar 2024 - 21:04- Spor G:

Kartepe Kulüpler Birliği’nin iftarı yarın akşam

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Kartepe Kulüpler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programı yarın akşam gerçekleşecek.

Kartepe Kulüpler Birliği’nin iftarı yarın akşam mask
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Necip Fazıl Kültür Merkezi’ndeki program ilçedeki tüm amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile protokol davet edildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da iftara katılım sağlayacak. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı, aynı zamanda Kocaelispor yönetim kurulu üyesi Mevlüt Ağra, TFF yönetim kurulu üyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez’i de programa davet ettiklerini söyledi, “Gelmeye çalışacağını söyledi. Kendisini aramızda görmeyi isteriz” dedi.

# Kartepe, kocaelispor

21 Mar 2024 - 21:04 Kocaeli- Spor --- Okunma

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