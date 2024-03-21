Kartepeliler tren istasyonu istiyor

Mert - Ataevler demek istemişler sanırım. Kesinlikle olmalı. Kartepe tren istasyonu yapılmalı. Mevcut Köseköy istasyonu çok sapa bir alanda kaldı ve çevresinde çok nüfus yok. Kent merkezine yakın bir tren istasyonu çok daha kullanışlı olur. Ilerde Gebze-Maşukiye banliyö tren isletmesi yaparsa büyükşehir belediyesi o hat içinde gerekli bir istasyon olur. Kent turizmi için Maşukiye tren istasyonuda mutlaka yapılmalı.