“İzmit çok güzel bir meydana kavuşacak”

Milli İrade Meydanındaki çalışmanın yaklaşık bir ay içinde tamamlanacağını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “ İzmit çok güzel yaşayan bir meydana kavuşacak. Çok az eksiği kaldı. Bir ay içinde tamamlanır. Kütüphane sergi alanı gibi sosyal donatıların yanı sıra iki tanede gençlerin ilgisini çok çekeceğini düşündüğümüz kafe olacak. Göreceksiniz, çok ilgi gören ortasında etkinliklerin sık sık yapıldığı bir meydan olacak. Kuru havuz ve su perdesi de görsel bir şölen yaratacak” dedi.