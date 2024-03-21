Özel orman tapusu mağduru Halıderelilerden CHP milletvekillerine çağrı: İtirazınızı geri çekin

TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Kocaeli’de İzmit Alikahya özel orman, Kartepe Nusretiye orman ve Karamürsel Dereköy mükerrer kadastro sorununun da içinde olduğu 30 dönümün altında olan özel orman meselesini içeren yasal düzenleme, CHP tarafından Anayasa Mahkemesine götürüldü. Yasanın iptali için yapılan başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi ilk görüşmeyi yaptı. İlk görüşmenin yapılmasının ardından 30 dönümün altında özel orman tapusu olan vatandaşlar CHP’ye tepki göstermeye başladı. Dereköy ve Alikahya’daki vatandaşların ardından Halıdere’de mağdur olan vatandaşlar da tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar CHP’nin eski ve mevcut milletvekillerinden itirazlarını geri çekmesini istedi.

70 YILLIK SORUN

Gazetemizi ziyaret eden Halıdereli özel orman mağdurları Mehmet Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Necmi Kurtuluş, Bedri Küçükikiz ve Mesrur Keskin, nesilden nesile aktarılan bu sorunun çözülmesini ve CHP’nin itirazını geri çekmesini istiyor. Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan mağdurlar, “Halıdere’de 1955 ve 1960 yılları arasında Tapu ve Kadastro gelip hak sahiplerine tapularını verdi. 1989 yılında orman kadastrosu geldi. 1955 yılında verilen 102 parseli özel orman statüsüne aldı. Bu durumdan bölgedeki insanların haberi olmadığı için kimse askı sürecinde itiraz edememişti.

SENELERDİR ANLATIYORUZ

Özel orman statüsüne alınan 102 parselden 86’sı 30 dönümün altında. Parsellerimiz özel orman statüsüne alındıktan sonra kullanım hakları kısıtlandı. Kestane ve tarım üretimi düştü. Bu topraklar bize dedelerimizden, babalarımızdan ve annelerimizden mirastır. Biz sonradan gelip buraya konan insanlar değiliz. Tapuları olan insanlarız. Bizler senelerdir bu mağduriyetimizin giderilmesi için milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve muhalefet iktidar demeden tüm milletvekillerine anlattık. Bu mağduriyet sadece bizde değil Türkiye’nin her yerinde var.

GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜK

Bizim ve diğer mağdurların mücadelesi ile geçtiğimiz yıl mart ayında TBMM’de, 30 dönümün altındaki özel orman şerhleri çıkan kanun ile kaldırıldı. Kısmen de olsa mağduriyetimiz giderildi ve bunu yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Ancak geçtiğimiz gün Özgür Kocaeli’de yayınlanan haber üzerine CHP’nin kararı Anayasa Mahkemesine götürdüğünü öğrendik. CHP’nin eski milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tahran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer milletvekillerinin imzası ile bu kanunun iptali istendi. CHP’nin halkın mağduriyetinin ortadan kalkmasını neden istemediğine anlam veremiyoruz. Gerçekten mahkemeye gittiklerini öğrendiğimizde çok üzüldük.

TÜRKİYE TARIMININ YARARINADIR

Biz Anayasa Mahkemesinin bu talebi reddedeceğine inanıyoruz. Türkiye’de binlerce insanın mağdur olmasına neden olan bu talep gerçekten iptal edilmeli. Buradan Tahsin Tahran, Haydar Akar ve diğer CHP milletvekillerine sesleniyoruz. Buralar bizlerin tapulu arazileridir, orman değildir. Ekilip dikilen yerlerdir. Bu kanun halkın ve Türkiye tarımının yararınadır. Buna engel olmayın, davayı geri çekin, gerekin yapın. Yoksa bu mağduriyet gelecek nesillere kalacak ve devam edecek” sözleriyle mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Arazilerinin içinde tescilli 600 yıllık ağaçların olduğunu belirten Halıdereliler, “Biz bu ağaçlara yıllardır gözümüz gibi bakıyoruz. Artık tescillendi ve bu alanda yaşamaya devam edecekler. Eğer bizler ormanlara zarar verseydik bu ağaçlar olmazdı” dedi.

Halıdereli özel orman mağdurları Mehmet Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Necmi Kurtuluş, Bedri Küçükikiz ve Mesrur Keskin; CHP’li meclis üyelerinin verdikleri yanlış karardan dönmelerini ve nesiller sürecek yeni bir mağduriyete imza atmamalarını istedi.