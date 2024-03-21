Bu görüntüler Gölkay’a yakışmıyor

Gölkay Park’ın temizlik sorunun çözülmesi için kalıcı bir çözüm istediklerini söyleyen vatandaşlar, “Ne zaman Gölkay’a gelsek her seferinde başka bir pislik ile karşılaşıyoruz. Tuvaletleri, oturma alanları, piknik noktalarının tamamı çöp içinde ve kirli. Bu bölgenin temizliği ile ilgili sabit bir temizlik personeli yok mu? Bu kadar büyük paralar yapılarak düzenlenen bu tesis bu kadar pis olmayı hak etmiyor. Bu bölgenin temizliğinin kalıcı olması için bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Özellikle yaz aylarında burası insanların en çok geldiği noktalardan biri olacak. Çöplerin içinde çocuklarımızın oynamasını istemiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mert - Atanda suç yok yani. Orada arkada çöp kutusu var. At yere çöpü sonra temizlikçi yok mu burada
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.