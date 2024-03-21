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21 Mar 2024 - 22:21- Perde Arkası G:

Bu görüntüler Gölkay’a yakışmıyor

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Gölkay Park ile ilgili şikayetler her geçen gün artıyor. Özellikle havaların ısınması ile doğa yürüyüşü ve piknik yapan vatandaşlar bu bölgenin temizliği ile ilgili sıkıntı yaşıyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Bu görüntüler Gölkay’a yakışmıyor mask
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Gölkay Park’ın temizlik sorunun çözülmesi için kalıcı bir çözüm istediklerini söyleyen vatandaşlar, “Ne zaman Gölkay’a gelsek her seferinde başka bir pislik ile karşılaşıyoruz. Tuvaletleri, oturma alanları, piknik noktalarının tamamı çöp içinde ve kirli. Bu bölgenin temizliği ile ilgili sabit bir temizlik personeli yok mu? Bu kadar büyük paralar yapılarak düzenlenen bu tesis bu kadar pis olmayı hak etmiyor. Bu bölgenin temizliğinin kalıcı olması için bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Özellikle yaz aylarında burası insanların en çok geldiği noktalardan biri olacak. Çöplerin içinde çocuklarımızın oynamasını istemiyoruz” dedi.

 

# HER

21 Mar 2024 - 22:21 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mert - Atanda suç yok yani. Orada arkada çöp kutusu var. At yere çöpü sonra temizlikçi yok mu burada

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 22:28

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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