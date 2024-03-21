Bu görüntüler Gölkay’a yakışmıyor

Gölkay Park’ın temizlik sorunun çözülmesi için kalıcı bir çözüm istediklerini söyleyen vatandaşlar, “Ne zaman Gölkay’a gelsek her seferinde başka bir pislik ile karşılaşıyoruz. Tuvaletleri, oturma alanları, piknik noktalarının tamamı çöp içinde ve kirli. Bu bölgenin temizliği ile ilgili sabit bir temizlik personeli yok mu? Bu kadar büyük paralar yapılarak düzenlenen bu tesis bu kadar pis olmayı hak etmiyor. Bu bölgenin temizliğinin kalıcı olması için bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Özellikle yaz aylarında burası insanların en çok geldiği noktalardan biri olacak. Çöplerin içinde çocuklarımızın oynamasını istemiyoruz” dedi.