Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kilis’te miting meydanında halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Her hali güzel olan Kilisli kardeşlerimizle kucaklaşmanın mutluluğu içindeyim. Kilis son seçimlerdeki dik ve dirayetli duruşuyla bu yeri perçinleşmiştir. Şahsıma teveccüh gösterdiniz. Bu kardeşinize sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Kilisin bizden beklentisinin farkındayız. İnşallah bu umutları boşa çıkartmayacağız. Eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şuan meydan da 28 bin kişi var. Allah nazardan saklasın. Bundan bir sene önce asrın felaketinde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis’te de 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem şehirlerimizi asla ihmal etmedik. Tüm meselelere rağmen elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Her sıkıntı ve adımı tek tek takip ettik. Deprem turistleri ise bölgeye uğrayıp enkazlarda poz vererek gittiler. Buralara bir daha uğramadılar. Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular. Oy vermediler diye depremzedelere hakaret ettiler. Biz bunu asla unutmayacağız. Kibirli tarihlerini yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz. Deprem ülkemizin en acil meselesiyken hala bu çevrelerin gerekli dersi almadıklarını görüyoruz" diyen Erdoğan, "Yönettikleri şehirlerin depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri var. Reklama harcadıkları paralar depreme ayırdıkları bütçelerden kat kat yüksek. Kentsel dönüşümle ilgili hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Türkiye bir sene önce sanki 53 bin insanını depremde kaybetmemiş asrın felaketini yaşamamış gibi davranıyorlar. Allah milletimizi bunların eline düşürmesin" dedi.

"BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAKTIR"

"Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaktır. Asrın felaketinin yaralarını sarıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Şimdiye kadar 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin evi hak sahiplerine vermeyi hedefliyoruz. Kilis diğer illerimize nazaran depremden daha az etkilendi. Depremde Kilis’te 457 bina yıkıldı. Acil yıkılacak ve yıkık 608 bina enkazının tamamı kaldırıldı. Ağır hasarlı bin 928 binadan bin 769’nunda enkazı temizlendi. Kilis’te toplam bin 741 hak sahibimiz var. Şimdiye kadar bin 494 konutu kurasını çektik. Bunları Kilisli hak sahibi kardeşimize teslim ettik. Kilisli depremzedelerimize 72 milyon kira yardımı yapıldı. Deprem çalışmalarında kullanılmak üzere şehrimize 500 milyon liranın üstünde kaynak aktardık. Bundan sonrada Kilis’i çaresiz bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Tek bir gayemiz var oda Kilis’in kalkınmasıdır. Biz taş üstünde taş koymanın derdindeyiz. Muhalefet neyin derdinde siz iyi biliyorsunuz. Onlar siyasi ikballeri uğruna her türlü gayrimeşru, gayriahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar” dedi.

“KAYNAĞI KARANLIK PARA DESTELERİYLE KULE YAPMAK DIŞINDA ORTADA İCRAATLARI YOK”

CHP’nin para sayma görüntüsüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaynağı karanlık para desteleriyle kule yapmak dışında ortada icraatları yok. Dolar dolu çantalar euro’lar. Neymiş CHP’ye bina satın alacaklarmış. Kim İBB Başkanı. Akıllı telefonlar çıkınca malum hayatımız çok kolaylaştı. Uygulamaya giriyorsunuz eşinizin, dostunuzun, ticaretle uğraşıyorsanız mal aldığınız tedarikçilerinize saniyeler içerisinde parayı zahmetsizce gönderiyorsunuz. Sıra beklemeniz kağıt kırtasiye uğraşmanız gerekmiyor. Anlaşılan bu teknoloji henüz CHP’ye ulaşmamış. Çünkü ulaşmış olsa kendilerini yormaz işin kolayı varken herhalde zorluk tercih etmezlerdi. Ama bakıyorsunuz deste deste paraları çanta ve valizlerle taşıyor. 5-6 kişi saatlerce dolar EURO saymaya yetiştiremiyor. Hatta para saymak için etrafta kim varsa toplayıp onlardan da yardım istiyor. Akıllı telefonla 30 saniyede yapabilecekleri basit bir işlem için neden bu kadar zahmete girdiklerini bir türlü açıklayamıyorlar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği belli değildir. Eline mikrofonu alan farklı bir senaryo yazıyor. Medyada ne kadar tetikçileri varsa hepsi birden uğraştılar didindiler ama milletin zihnini bulandıran olaya tatmin edici cevap veremediler. Hesap uzmanı Bay Kemal bunu çok rahat izah edebilirdi. Ama nedense skandalın başından beri onunda sesi soluğu çıkmıyor” şeklinde konuştu.

“DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİN MİSALİ DIŞI FARKLI İÇİ FARKLI BİR MUHALEFET ANLAYIŞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar lafa gelince şeffaflıktan, dürüstlükten bahsetmeyi çok severler. Ama ne para işlerinde ne ittifak işlerinde bu sözlerine sadık kalırlar. Kandil’in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutu ve derinliğini CHP’li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor. Neyin karşılığında hangi ilçelerde adaylarını çektiklerinden, belediye meclisi listelerini neye göre belirlediklerinden, devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından, kapalı kapılar arkasında çevirdikleri dolaplardan, CHP’li pek çok yöneticinin de haberi yok. Doğan görünümlü şahin misali dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. 30 yıldır huzurunuzdayım. Hiçbir işimizi milletimizden gizli saklı yapmadık. Cumhur ittifakıyla hangi illerde ittifak yaptığımız hangi illerde seçimlere ayrı girdiğimiz bellidir. Kilis’e de AK Parti olarak biz kendi adaylarımızla yarışıyoruz. 5 sene daha kilise hizmet için sizlerden icazet almak istiyoruz. Biz belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Sizleri yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“KİLİS’E SON 21 YILDA 26 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK”

Kilis’e yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz icraatlarıyla konuşan bir kadroyuz. Kilis’e son 21 yılda toplam 26 milyar lira yatırım yaptık. Bin 45 adet yeni derslik kazandırdık. 2 bin 500 seyirci kapasiteli Kilis spor salonu başta olmak üzere 10 spor tesisi inşa ettik. Kilisli ihtiyaç sahiplerine 2 milyar lira kaynak aktardık. Kilis’e 21 sağlık tesisi kazandırdık. TOKİ Vasıtasıyla bin 929 konutu tamamlayıp sizlere teslim ettik. Merkezde Karataş millet bahçemizin yapımına TOKİ eliyle devam ediyoruz. Ulaştırmada 2 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 51 kilometreye ulaştırdık. Gaziantep Kilis demiryolu etüt projesini tamamladık. Kilis’e 2 baraj 6 sulama tesisi 7 içme suyu tesisi 12 taşkın koruma tesisi 3 gölet 4yeraltı depolama tesisi inşa ettik. Kilisli çiftçilerimize 7,5 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Kilis’in içme suyu problemini çözdük. Polateli-Şahinbey organize sanayi bölgesini kurduk. Kilisli işverenlere 1 milyar lira pirim teşviki verdik. Kilis merkez ve Polateli’ne doğalgaz arzını sağladık” diye konuştu.

Kaynak: İHA