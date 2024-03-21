Nabi Keskin Cedit’e yeniden aday

ÖNEMLİ HİZMETLERE İMZA ATTI

“Cedit bizim sevdamız, asıl olan Cedit ise gerisi teferruattır” diyen Keskin, bir belediye başkan adayı gibi vaatlerini açıkladı. Sarmaşık Park, Eski Taşocağı Parkı, sokakların asfaltlarının yenilenmesi, caddelere dekoratif aydınlatma yapılması, işsiz mahalle sakinlerinin işe yerleştirme, belediyelerin gezi programlarına mahalle sakinlerinin katılması, mahalle sakinleri buluşması, başarılı çocukların ödüllendirilmesi gibi çalışmalara imza attıklarını söyleyen Keskin, yöne dönem yapılacak çalışmaları da anlattı.

YENİ HİZMETLER YAPACAĞIZ

Cedit Mahallesi Su Deposu yenileme çalışmasının İSU tarafından ihalesinin yapıldığını ve artık yapım aşamasına geldiğini söyleyen Nabi Keskin, “Birçok sokağımızda kanal sahası ve duvarlarının yapılmasını için çalışma yapacağız. Otopark sorunun çözülmesi, elektrik tellerinin yer altına alınması, kadınların faydalanacağı spor kompleksinin yapılması, Baçspor Kulübüne spor kompleksi gibi birçok hizmetin mahallemize kazandırılmasına aracı olmak için adayım” dedi. Bu dönem Keskin’in azaları arasında Hatice Özbek, Süleyman Topal, Arzu Şen, Kerem Ercan, Selma Akyılmaz, Sedat Özdenizer, Birol Kesim, Saim Nezih Sertel yer alıyor.