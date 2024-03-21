Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Önal: Terör, Suriye'de en büyük tehdit haline gelmiştir

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, "Terör, Suriye'nin siyasi birlik ve toprak bütünlüğü ile bölgesel barışın ve istikrarın karşısında en büyük tehdit haline gelmiştir." dedi.

Önal: Terör, Suriye'de en büyük tehdit haline gelmiştir mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükelçi Önal, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen ve Suriye'deki siyasi ve insani durumun ele alındığı oturumda konuştu.

Suriye'de 13 yıldır süren ihtilaf nedeniyle insani, siyasi, güvenlik ve ekonomik durumun kötüleştiğine işaret eden Büyükelçi Önal, "Mevcut çıkmaz, Suriye ve daha geniş bölge için sürdürülemez bir hal almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Önal, "Terör, Suriye'nin siyasi birlik ve toprak bütünlüğü ile bölgesel barışın ve istikrarın karşısında en büyük tehdit haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Önal, tüm ilgili tarafların gerçekçi bir durum değerlendirmesi yapması gerektiğini belirterek Suriye ihtilafının sürdürülebilir çözümü için temel gereksinimin, Suriye halkının beklentileriyle uyumlu ulusal mutabakatın sağlanması olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun da bu amacı desteklemek için genel tutumunu yeniden yapılandırması gerektiğini ifade eden Önal, "Bu çerçevede siyasi, güvenlik ve insani alanlarda karşılıklı olarak birbirini güçlendiren süreçlere aktif katılım sağlanmalı. Aynı zamanda mültecilerin geri dönüşünün kolaylaştırılması ve erken toparlanmanın daha fazla geciktirilmemesi bir gerekliliktir." diye konuştu.

Önal, özellikle 3 temel konuda tutum değişikliği gerektiğini vurgulayarak bunlardan ilkinin, siyasi sürecin BM'nin kolaylaştırıcılığında yeniden canlandırılması olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda ilgili BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması gerektiğini kaydeden Büyükelçi Önal, aynı zamanda Anayasa Komitesinin daha fazla gecikmeden toplanmasının önemine işaret etti.

Büyükelçi Önal, Astana Süreci'nin somut bir sonucu olan Anayasa Komitesinin Suriyeli tarafları bir araya getiren tek platform olduğunu anımsattı.

"Sözde 'Suriye Demokratik Güçleri', ayrılıkçı bir oluşumdur. Ne Suriyelidir ne de demokratiktir. PKK/YPG'nin ta kendisidir"

İkinci tutum değişikliğinin ise bir terör örgütüne karşı mücadeleyi başka bir terör örgütüne devretme yanlışına son verilmesi olduğunu belirten Önal, "Sözde 'Suriye Demokratik Güçleri', ayrılıkçı bir oluşumdur. Ne Suriyelidir ne de demokratiktir. PKK/YPG'nin ta kendisidir." dedi.

Önal, üçüncü olarak ise mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin ihtilafın çözümüne ilişkin sürecin parçası olması gerektiğine dikkati çekti.

Bunun için erken toparlanma projelerinin muhalefetin kontrolündeki alanlar dahil olmak üzere, tüm Suriye'de desteklenmesi gerektiğine işaret eden Önal, insani yardımın sürdürülmesinin de ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Önal, 2023 Yılı BM Suriye İnsani Mukabele Planı'nın düşük fonlanma düzeyine dikkati çekerek "insani yardım çalışanlarının, insani erişim ve yeterli fonlama konusunda desteklenmeden" mucize yaratamayacağını söyledi.

Suriye'deki krizin çözümü için yeniden uyarlanmış bütüncül bir yaklaşımın gerekli olduğunun altını çizen Büyükelçi Önal, Türkiye'nin Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için tüm taraflarla yapıcı irtibatını sürdürerek çaba sarf etmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

# Türkiye, ifade

21 Mar 2024 - 23:24 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.017.437 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Önal: Terör, Suriye'de en büyük tehdit haline gelmiştir mask
Önal: Terör, Suriye'de en büyük tehdit haline gelmiştir
Doğu Karadeniz ile Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı mask
Doğu Karadeniz ile Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim mask
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Tabldot fiyatları yüzde 127 arttı mask
Tabldot fiyatları yüzde 127 arttı
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı bugün belli olacak mask
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı bugün belli olacak
Seçim yasakları başladı mask
Seçim yasakları başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL