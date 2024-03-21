Çiftçi, “Kent meydanı halkımıza nefes aldıracak”

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarında hız kesmeyen Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Çiftçi, son olarak Çayırova Erzurumlular Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi’ye ziyarette AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ermiş Göksu ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Adnan Kahveci Caddesi’nden dernek lokaline kadar kortej şeklinde yürüyen Cumhur İttifakı heyetine, destek de çok büyük oldu. Mahalle sakinlerinin yoğun alkışı ve tezahüratlarıyla derneğe giden heyet, dernek önünde de meşaleler ve konfetilerle karşılandı.

SİNEVİZYON GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Programda ilk olarak Çayırova Erzurumlular Derneği Başkanvekili Bayram Bayır bir selamlama konuşması yaptı. Sarıdede’nin söz almasının akabinde Başkan Çiftçi’nin geçtiğimiz 5 yılda görev süresi boyunca yaptığı çalışmaların yer aldığı ve gelecek dönem yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Sinevizyonun akabinde konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, ilçeye kimlik kazandıracak projelerini anlattı. Çayırova Kent Meydanı hakkında da açıklamalarda bulunan Çiftçi, şunları dile getirdi;

3 KATLI YERALTI OTOPARKI İNŞA EDİLDİ

“Göreve geldiğimizde kent meydanının yeni projesini hazırladık. Kent meydanı yaptığımız yer altın değerinde bir alan. Burayı betona boğamazdık. Bir cami, bir kafeterya ve geri kalan yürüyüş yolu, bisiklet yolları, yeşil alandan oluşan bir proje oluşturduk. İnşaatımız devam ediyor. Camimizin kaba inşaatını bitirdik ama burada bir karar aldık. Madem elimizde böyle bir arazi var ve yapmışken doğrusunu yapalım, sıkışmış şehirlerdeki otopark sorununu ilerleyen yıllarda yaşamayalım diye, caminin alt katında bir katı 3 bin 400 metrekare olan üç katlı yeraltı otoparkı yaptık. Yeraltı üç kat otopark var kent meydanında. Bu sene tamamlanacak ve bittiği zaman, yer altı otoparkı, kafeteryası ve yeşil alanlarıyla halkımızın nefes alacağı 25 bin metrekare bir meydanı ilçemize kazandırmış olacağız.”

PROGRAM HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

Programın devamında diğer projelerini de açıklayan Çiftçi’nin akabinde söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Bünyamin Çiftçi’nin Çayırova için canla başla çalıştığına şahit olduğunu belirtti. Başkan Çiftçi’nin beyannamesinin hem hükümetin hem de Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye sözü olduğunun da altını çizen Yaman, Erzurumlulardan Cumhur İttifakı’na ve Çiftçi’ye destek istedi. Soru cevap kısmının ardından program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN