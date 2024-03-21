Çetinkaya: 24 saat ulaşılır olacağım

ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Karamürsel’de Özbay Oto Dizayn’ı ve ardından Gülbaşlar Petrol’ü ziyaret eden Çetinkaya, işyeri sahipleri ve çalışanlarla görüşerek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

“TELEFONUM HERKESE AÇIK OLACAK”

Karamürsel’de herkese kapısının açık olduğunu belirten Mesut Çetinkaya, “Belediye Başkanı seçildiğimde bana 24 saat ulaşabileceksiniz, telefonum hepinize açık olacak” dedi. İşyeri sahipleri ve çalışanlar, ziyaretleri için Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: BÜLTEN