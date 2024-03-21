“Bu kedi sokakta yaşayamaz”

Tasması olan kedinin evden kaçmış olabileceğini söyleyen vatandaşlar, “Kedi evden kaçmış ya da sokağa bırakılmış. Eğer evden kaçtıysa sahipleri Atatürk Bulvarı çevresinde kediyi bulabilir. Ama kaçmadıysa da sokakta yaşaması çok zor. Biz bulduğumuzda alıp bölgedeki veterinerlere bırakmak istedik. Sahibini belki bulabilirler diye ama kedi hemen kaçtı. Bu kedi sokağa alışık değil. Çok çabuk hastalanıp zarar görebilir. İlgilenenlerin bu bölgede kediyi bulabileceklerini bilmelerini isteriz” dedi.