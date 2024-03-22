Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Usta oyuncu, yarın ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Bahar Öztan kimdir?
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı.
"Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.
Öztan, "Ortadirek Şaban", "Doktor Civanım", "Yıldızlar da Kayar" ve "Aşk Kapıyı Çalınca"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.