Ulu Cami Derneği destek bekliyor

Cami Derneği üyeleri, “TOKİ tarafından yapılan ve 2 Temmuz 2017 tarihinde açılan camide ilk günden bu yana ısınma sorunu yaşıyoruz. Yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire başkanlığına başvurduk. Sorunu çözmek adına ihale yapmış olup ramazan ayına müteakip tadilat işlemleri başlayacak denildi. Ancak henüz bir çalışma başlamadı. Tabi seçim nedeniyle biraz gecikme olmuş olabilir. Camiimizin ısıtma ve soğutma için en büyük gideri enerji gideridir. Camimizin çatısı güneş enerji sistemleri için çok uygundur ama bizlerin bunu yaptırmak için ekonomik gücümüz yeterli değil. Bu konuda sadece Büyükşehir değil hayırseverlerden de destek bekliyoruz. Büyükşehir’in seçimden sonra tadilat çalışmalarını başlatacağına inanıyoruz. Güneş enerji sistemi için destek bekliyoruz” dedi.