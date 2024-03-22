Yuvam Akarca Fevzi çakmak Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde köpek sorunun artık büyük sorun olmaya başladığını belirten vatandaşlar, “Özellikle akşamları Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarlığı, B1-6 blok çevresi ve mesire alanında köpek sayısı her geçen gün artıyor. Artık işe gidip gelemez olduk. Biz köpeklere zarar verilsin istemiyoruz. Ama sabah erken işe giderken, akşam geç dönerken saldırıyorlar. Sürekli korku içinde yaşıyoruz. Ne insanlara ne de hayvanlara zarar gelmeyecek çözümler bulunmasını istiyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerin gerekli çalışmayı yapması gerekiyor” dedi.
22 Mar 2024 - 01:24- Perde Arkası Güncelleme:
Ne insanlara ne de köpeklere zarar gelmesin
Başta İzmit olmak üzere tüm ilçelerde her gün köpeklerle ilgili şikayetleri yazmaktan artık bıktık usandık. Ancak vatandaşlar kendi can güvenlikleri ve hayvanların can güvenlikleri için endişe taşıyor ve bu endişeleri karşılığında yerel yönetimlerden çözüm istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Son Pişman - Maalesef hem sokak köpeklerini hem de insanları koruyacak bir çözüm yok, bunu kimse finanse edemez, etmemeli .
Yapılacak şey tercihini belirlemek, insanlar mı köpekler mi?
Ben insanları seçtim, köpekleri acı çektirmeden itlaf etmekten başka çözüm yok.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.