22 Mar 2024 - 01:24

Ne insanlara ne de köpeklere zarar gelmesin

Başta İzmit olmak üzere tüm ilçelerde her gün köpeklerle ilgili şikayetleri yazmaktan artık bıktık usandık. Ancak vatandaşlar kendi can güvenlikleri ve hayvanların can güvenlikleri için endişe taşıyor ve bu endişeleri karşılığında yerel yönetimlerden çözüm istiyor.