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22 Mar 2024 - 01:45- Türkiye G:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dilovası'nda kanaat önderleriyle buluştu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Kanaat Önderleri İle Buluşma programına katılarak, "Genel ne vaat ettiyseniz onu yapmak zorundasınız. Bizim de anlayışımız budur, gerek ilçemizde, gerek büyük Kocaeli'de tam anlamıyla uyulduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duydum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dilovası'nda kanaat önderleriyle buluştu mask
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31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Kanaat Önderleri İle Buluşma Programına katıldı. Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yerel seçim çalışmaları ve ekonomik verilerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“GEÇEN YIL EKONOMİMİZ YÜZDE 4 BUÇUK BÜYÜME KAYDETTİ”

Sosyal refahı arttıracak adımları atmaya devam ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük deprem afetini yaşadık. 11 vilayetimiz 14 milyon nüfusumuz etkilendi, yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Kolay değil toplam 104 milyar dolarlık bir yükten bahsediyoruz. Geçen sene 1 trilyona yakın parayı sadece merkezi idareden harcadık. Bu sene de 1 trilyon 28 milyar başlangıç ödeneği olarak bütçemize depremin yaralarını sarmak üzere ödenek koyduk. 2025’ten itibaren inşallah azalarak devam edecek. Bu sene 200 bin civarında konutu bitirip teslim edeceğiz. Tabi sırf konutlarda bitmiyor, altyapısı, sosyoekonomik hayatın canlandırılması birçok başlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bu zorlu koşullara rağmen dünyadaki sıkıntılar, jeopolitik gerilimler, afetler, bütün bunlara rağmen Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Geçen yıl ekonomimiz yüzde 4 buçuk büyüme kaybetti. İstihdamımız 32 milyonu geçti, ihracatımız 256 milyar doları buldu. Turizm gelirlerimiz 54 milyarı aştı. Cari açığımız düşme trendine girdi, depreme rağmen bütçe açılmış, milli gelire oranla yüzde 5 buçuklarda kaldı. Biz bunu yıl ortalarında 6 buçuk olacak diye tahmin ediyorduk ama ondan da iyi geldi rakamlar. Göstergelerimiz iyi bir şekilde devam ediyor, mayıs ayında Allah razı olsun sizlerden Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destekle mecliste net bir çoğunluk sağladık. Cumhurbaşkanımıza da güven tazeledi” diye konuştu.

“MUHALİF KİŞİLER BİLE ŞUNU SÖYLEDİ; ‘İYİ Kİ BİZ İKTİDARA GELMEMİŞİZ’”

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Seçimden sonra insaflı bazı muhalif kişiler bile şunu söyledi; “İyi ki biz iktidara gelmemişiz’. Seçim sonrası o partiler için çatışmaları, partiler arası kavgaları, gizli pazarlıkları görünce ‘İyi ki bu vatandaş bizi seçmemiş. Biz seçilseydik bu memleketi idare edemezdik, bu sorunları yönetemezdik’ dediler. Vatandaşımızdan Allah razı olsun siyasi istikrara, güven ortamına sahip çıkmış oldu. Hemen seçimden sonra bu siyasi belirsizliklerin azaldığı bir ortamda yeni planlar, programlar yaptık. 12. kalkınma planımızı hazırladık, orta vadeli programımızı, yol haritalarımızı hazırladık. Planlı, programlı bir şekilde, güçlü bir yönetimle problemlerin üstüne gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“PROBLEMİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE”

Konuşmasına devam eden Cevdet Yılmaz, “Problemimiz enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadele de sadece bizde değil tüm dünyada biraz zaman alıyor. Yani yaptığınız politikaların sonuçlarını görmeniz biraz zaman istiyor. Bütün dünyada en az 2-3 yıllık bir program uygulamanız gerekiyor. Biz de programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Aylık bazda bazı sonuçları görmeye başladık. Yıllık bazda sonuçları ise Mayıs’tan sonra Haziran, Temmuz enflasyonunda özellikle belirgin bir şekilde göreceğiz. Yıllık bazda da düşüşler başlayacak. 2025’te çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Orta vadeli programımıza göre gelecek sene yüzde 15’ler civarına düşmesini bekliyoruz 2026’da ise tek haneli rakamlara yeniden ülkemizi kavuşturacağız. Bütün çabamız bu yönde laf olsun diye de söylemiyoruz. Planını, programını yapmış durumdayız ve kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“BAZILARI BIRAKIN VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEYİ NE VAAT ETTİĞİNİ BİLE HATIRLAYAMIYOR”

Siyasette güvenin seçim öncesi verilen sözlerin seçim sonrası unutulmamasıyla gerçekleşeceğini söyleyen Cevdet Yılmaz, “Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz. Söylediğiniz şeyi sonuna kadar takip edip yapacaksınız. Bunu yapan siyasete olan güveni de inşa eder. Yerelde ve genelde bizim anlayışımız budur. Bazıları bırakın vaatlerini yerine getirmeyi ne vaat ettiğini bile hatırlayamıyor maalesef. Vatandaşı umursamıyor seçim öncesi ağzıma geleni söylerim, seçim sonrası nasılsa kimse benden hesap sormaz diyor. Böyle belediye başkanları var. Vatandaşa ne vaat ettiğini hatırlamıyor. Böyle şey olabilir mi ya? Değerli kardeşlerim, bizim anlayışımız. Neyi vat ettiysek sonuna kadar gayret ederiz. Bazen elimizde olmayan sebeplerle olabilir. Onu da vatandaşa izah etmek zorundasınız. Niye yapamadığınızı izah zorundasınız, olabilir. olağanüstü bir gelişme olur, elinizde olmayan bir sebep olur. Birkaç şeyi yapamayabilirsiniz. Genel ne vaat ettiyseniz onu yapmak zorundasınız. Bizim de anlayışımız budur, gerek ilçemizde, gerek büyük Kocaeli'de tam anlamıyla uyulduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR

Programa; Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Radie Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ak Parti ve Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yarın gün boyunca temaslarının süreceği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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22 Mar 2024 - 01:45 Kocaeli/ Dilovasi- Türkiye --- Okunma

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